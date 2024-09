Madagascar: Le pays et Huawei renforcent leur partenariat en matière de transformation numérique en signant un nouveau protocole d'accord

Son Excellence Monsieur Andry RAJOELINA, Président de la République de Madagascar, a assisté à la signature d'un protocole d'accord (MoU) entre le gouvernement de Madagascar et Huawei aujourd'hui à Beijing, en Chine. Cela représente une collaboration plus approfondie entre le Ministère de l'Économie et des Finances de Madagascar et Huawei Technologies en matière de développement de solutions numériques.

Ce protocole d'accord vise à renforcer la transformation numérique de Madagascar en développant davantage l'infrastructure des TIC, et à promouvoir la numérisation de divers secteurs à travers le pays, tels que l'e-gouvernement, l'éducation et l'énergie numérique, contribuant ainsi à la vision de Madagascar pour un développement numérique, durable et inclusif.

Dans le protocole d'accord, les deux parties ont convenu d'explorer les possibilités de coopération dans des domaines stratégiques.

L'électricité constitue un élément central du protocole d'accord, en raison de son rôle essentiel en tant que moteur des applications numériques et intelligentes. Conscientes des efforts encore à entreprendre en matière de couverture électrique universelle à Madagascar, notamment dans les zones rurales, et du fort potentiel en énergie photovoltaïque que présente le pays, les deux parties ont manifesté un vif intérêt à explorer le recours à la solution Microgrid Solar de Huawei pour « éclairer » davantage Madagascar.

Cela serait à travailler en développant davantage les infrastructures informatiques, dont le réseau national de fibre optique et en explorant la possibilité de créer un cloud national visant à établir les bases du développement de l'économie numérique à Madagascar.

Les deux parties ont également insisté sur l'importance de favoriser l'inclusion numérique en améliorant la connectivité dans les zones rurales et en soutenant des applications intelligentes, telles que l'éducation en ligne. L'initiative « Digital Rural + » proposée par Huawei représente une solution prometteuse pour atteindre ces objectifs. Cette initiative vise à utiliser les solutions de Huawei pour fournir une couverture réseau dans les zones éloignées.

En outre, lorsque les conditions le permettront, le système d'éducation à distance de Huawei, incluant des écrans intelligents, pourra être installés pour offrir aux enfants des zones rurales un accès à l'éducation en ligne, contribuant ainsi à l'équité éducative. Le symbole « + » dans le nom de l'initiative évoque les possibilités illimitées offertes par les technologies numériques dans les zones rurales. À l'avenir, des applications plus avancées, telles que la télémédecine, pourraient également être intégrées au système Digital Rural.

Enfin, les deux parties conviennent ensemble de soutenir davantage de jeunes talents dans le domaine des TIC pour ouvrir la voie à un avenir numérique et intelligent à Madagascar.

S'exprimant lors de la cérémonie de signature, le Président Andry RAJOELINA a déclaré : « Le développement et la digitalisation vont de pair. Ce moment marque une étape cruciale ouvrant des perspectives pour le développement technologique et économique de notre pays. Dans plusieurs domaines, Huawei peut et doit accompagner Madagascar pour atteindre l'émergence dans l'économie numérique, principalement dans le secteur des nouvelles technologies et l'électrification rurale, ainsi que dans l'amélioration de la couverture nationale des zones rurales. Je tiens à remercier chaleureusement Huawei pourson engagement pour la formation de notre jeunesse et je suis convaincu qu'avec notre collaboration continue, Huawei contribue à faire de Madagascar un véritable hub de la technologie dans l'océan indien. »

M. Leo Chen, Vice-Président Senior et Président des ventes aux entreprises, a déclaré : « Huawei est tout à fait prête à proposer son expertise dans le domaine des TIC et à devenir un partenaire fiable pour Madagascar, dans le cadre de ses efforts pour aider le pays à atteindre les objectifs de sa politique générale de développement et à promouvoir son expansion numérique, intelligent et à faible émission de gaz à effet de serre. »

Huawei présent depuis 19 ans à Madagascar, a continuellement contribué au développement numérique du pays à travers diverses initiatives, à savoir : l'amélioration de la connectivité de Madagascar à travers le Projet de Modernisation du Réseau de Télécommunications (MRTAM) de l'Administration Malagasy. La société a également œuvré au développement des compétences en TIC chez les jeunes Malagasy en offrant des formations professionnelles et des certifications internationales à travers ses programmes phares, tels que ICT Academy, ICT Competition. À ce jour, plus de 1 500 personnes à travers le pays ont pu bénéficier de ces programmes.

Ce protocole d'accord marque une étape importante dans le partenariat en cours entre Madagascar et Huawei, ouvrant la voie à une transformation numérique accélérée et à la croissance économique du pays.