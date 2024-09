Madagascar: Association Haigasy - Célébration en grande pompe de 10 ans au service de la communauté

L'association Haigasy célèbre son dixième anniversaire cette année. Une festivité qui met particulièrement en lumière la culture malgache a été organisée lors de la cérémonie d'ouverture de la célébration qui s'est déroulée le 07 septembre dernier.

Cette journée d'ouverture a été marquée par la compétition de « Hira Gasy », l'art oratoire ancestral et populaire des hauts plateaux, un élément clé de la culture malgache, mais également à travers des tournois sportifs, notamment de football et de pétanque. La troupe Rasoarimanga Berthine Ambohimandroso s'est opposée à celle de Rakotomandimby Pierre Morarano Gara dans une bataille de verve enflammée, pour le plus grand plaisir du public et des invités de l'association Haigasy durant l'événement.

Cette association, depuis sa création, met un point d'honneur à préserver et promouvoir la valeur, l'identité et la culture malgache, de faire revivre les valeurs de la communauté, dans un esprit d'entraide, surtout envers les plus vulnérables, en donnant la priorité à l'être humain dans toutes ses activités.

À travers ces manifestations, l'association tient à apporter sa contribution à la société en touchant l'être humain dans son entièreté : le physique, le moral mais surtout son humanité. La dimension humaine de la mission que s'est fixée cette association sera justement mise en avant durant cette célébration. L'association prévoit en effet de distribuer des lots aux élèves méritants des écoles publiques locales, sans oublier la distribution d'aides aux personnes âgées et aux personnes vulnérables. « 16 communes du district Ambohidratrimo bénéficieront de ces aides », souligne Faly Hervé Andrianarivelo, le président de l'association.

Durant cette cérémonie d'ouverture, le parrain de la célébration le Gal Ravalomanana, président du Sénat de Madagascar, a octroyé un don de 2 millions d'ariary en soutien à l'association. Quant à cette célébration, elle se fera jusqu'à la fin de l'année. D'autres activités sportives et culturelles qui seront, en majorité, axées sur la promotion du tourisme local et la préservation de l'environnement sont prévues.