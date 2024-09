Afrique: Addis-Abeba - Participation de l'Union Africaine des Promoteurs Immobiliers à la 1ere édition du Forum Africain de l'Urbanisme

Addis — L'Union Africaine des Promoteurs Immobiliers (AURE), Créée en 2022 à Casablanca et regroupant plus de 30 pays africains, a organisé un événement parallèle à l'occasion de la première édition du Forum Africain de l'Urbanisme, tenue du 04 au 06 septembre à Addis-Abeba.

Placé sous la thématique « L'accès au logement pour tous en Afrique : Quels chemins ? », cet événement initié en partenariat avec la Chambre Pan Africaine de Commerce et d'Industrie (PACCI), CGLU-Afrique, et l'Union Africaine, a réuni de nombreux acteurs du secteur immobilier, notamment Shelter Afrique, ONU Habitat, ainsi que des représentants gouvernementaux, pour discuter des enjeux cruciaux en matière de logement sur le continent, indique un communiqué de l'AURE parvenu à la MAP.

Lors de cet événement, les intervenants ont mis en lumière l'importance de l'urbanisation durable comme levier de transformation socio-économique en Afrique. Les échanges ont souligné que l'accès à un logement abordable et de qualité est fondamental pour améliorer les conditions de vie des populations urbaines.

Ce thème s'aligne sur les préoccupations du Forum Africain de l'Urbanisme concernant la nécessité d'adopter des stratégies inclusives et durables visant à éradiquer les établissements informels et à créer des villes résilientes et prospères, souligne l'AURE.

Pour une analyse approfondie des questions liées au logement, à l'immobilier et au développement urbain en Afrique, cet événement a traité de l'état actuel, des catalyseurs, des obstacles et des opportunités en matière de logement pour tous, ainsi que du financement des infrastructures et du développement urbain, relève la même source. Selon l'AURA, le continent fait face actuellement à un déficit urbain de 52 millions d'unités de logements, avec des pays comme le Nigeria, la RDC, l'Afrique du Sud, le Kenya et l'Éthiopie figurant en tête de liste.

Cette situation est accentuée par le fait que 800 millions de nouveaux arrivants sont attendus dans les villes africaines d'ici 2050. Le premier Forum Urbain Africain a mis en lumière ces défis alors que le continent s'efforce de trouver des voies vers une urbanisation durable pour la transformation de l'Afrique.

AURE s'engage à développer le secteur immobilier en Afrique à travers un ambitieux projet de construction d'un million de logements sur le continent d'ici 2030, avec l'engagement des pays membres de l'Union, a affirmé Amine Nokta, Secrétaire Général de l'AURE cité par le communiqué.

Créée le 28 juin 2022 à Casablanca, au Maroc, l'AURE regroupe plus de 30 pays africains et vise à répondre aux défis rencontrés dans le domaine de l'immobilier tout en continuant à offrir un logement accessible et confortable aux Africains, rappelle la même source.