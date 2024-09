Madagascar: Mois mondial de la maladie d'Alzheimer - Vaste programme de sensibilisation ce mois de septembre

Quatre dates sont à retenir ce mois de septembre dans le cadre du mois mondial de la maladie d'Alzheimer, une vaste campagne mondiale de sensibilisation sur cette maladie, et qui en est cette année à sa 13e édition.

Cette année 2024, à l'occasion du mois mondial de l'Alzheimer, le public malgache sera particulièrement sollicité, à travers plusieurs activités dont le but est principalement d'informer et de sensibiliser sur la maladie d'Alzheimer, et sur le parcours déjà effectué en faveur des malades, des aidants et des familles des malades d'Alzheimer, ainsi que sur les défis qui restent encore à relever face à l'ampleur du chantier dans ce domaine de la maladie d'Alzheimer à Madagascar. Sur une initiative de l'association Madagascar Alzheimer Masoandro Mody, un vaste programme d'activités a été élaboré, présentant quatre dates.

Marche solidaire

Le 14 septembre, début de la série d'activités, sera marquée par la marche solidaire autour du lac Anosy, à laquelle pourra participer gratuitement le grand public dans une ambiance animée et haute en couleurs, avec la participation des troupes de « hira gasy ». Activité de soutien aux malades d'Alzheimer et leurs familles, cette marche solidaire sera mise à profit pour informer le public sur cette maladie neurodégénérative qui touche environ 60 millions de personnes dans le monde.

Caractérisée par une perte progressive de la mémoire et de certaines fonctions cognitives, la maladie a d'importantes répercussions sur le quotidien du malade et de ses proches. De nouvelles informations et données sur la situation mondiale de la maladie d'Alzheimer seront attendues dans le Rapport mondial Alzheimer 2024 de la Fédération Alzheimer's Disease International (ADI), dont le lancement est prévu pour le 20 septembre, avec la possibilité de suivre en ligne, à partir de 15 heures locales.

Journée mondiale

Le 21 septembre, date clé de ce mois, est la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Elle sera marquée par une série d'activités centrées sur des offres gratuites accessibles au grand public, sur inscription (test de mémoire, test de glycémie et d'hypertension artérielle, indice de masse corporelle...) ainsi que des sessions d'écoute et d'orientation.

Le 28 septembre, Madagascar Alzheimer Masoandro Mody prévoit une plateforme de rencontre des aidants familiaux, modérée par l'équipe bénévole de l'association. Cette rencontre sera accessible gratuitement, sur inscription, aux aidants familiaux uniquement.