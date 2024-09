Congo-Brazzaville: Disparition - L'artiste peintre Annie Moundzota a tiré sa révérence

L'annonce de la mort de l'ancienne élève de l'Ecole de peinture de Poto-Poto, Annie Moundzota, a été faite par l'association des peintres de cette école présidée par Sylvestre Mangouandza et le bureau de l'Association des femmes peintres du Congo (AFPC).

L'ancienne artiste peintre de l'Ecole de peinture de Poto-Poto et membre de l'AFPC a trouvé la mort le 8 septembre, au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Brazzaville, des suites d'une longue maladie, notamment d'un accident vasculaire cérébral dévastateur qui l'avait déjà immobilisée.

Talentueuse, l'artiste plasticienne Annie Moundzota a beaucoup voyagé à travers le monde pour exposer ses belles oeuvres d'art. Rhode Bath-Schéba Makoumbou, son amie et collègue, qui a beaucoup travaillé et voyagé avec elle, a déploré cette perte. « Une bien triste nouvelle. Mon amie et collègue artiste plasticienne, Annie Moundzota, est décédée le 8 septembre au CHU de Brazzaville. Je garde d'elle beaucoup de souvenirs importants de toutes nos expositions collectives organisées avec succès au Congo, au Gabon, en France et en Belgique, au début des années 2000 », a-t-elle écrit sur son compte Facebook.

Annie Moundzota N'Dieye est née en 1967 à Brazzaville. Après ses études primaires et secondaires, elle entre à l'École de peinture de Poto-Poto et à l'atelier de Trigo Piula. Très vite, son vieux rêve se réalise, c'est l'éclosion de sa carrière de peintre. Elle a participé à plusieurs expositions nationales et internationales à Brazzaville, New York, Washington, Limoges, Lyon, Besançon, Libreville et Bruxelles. Elle a obtenu le prix de la promotion féminine à Brazzaville en 1994, le prix du Crédit lyonnais à la septième biennale des arts bantous en 2002.

L'artiste plasticienne qui a marqué de son empreinte la peinture congolaise a peint le vécu de la femme africaine dans l'effort, la beauté, la maternité et l'amour. Son oeuvre réaliste et cubiste est caractérisée par un chromatisme puissant, une créativité personnelle, un "exotisme" naturel. Certains de ses sujets se dégageant sur fond de feuilles de bananiers stylisées sont particulièrement attractifs.

Avant de tirer sa révérence, Annie Moundzota peignait sur toile encollée de sciure de bois, ce qui donnait à ses oeuvres une profondeur et une densité particulière (Source : site web d'Africultures). Notons que la veillée mortuaire de l'artiste peintre Annie Moundzota se tient au nº7 de la rue Bofili, Mazala - Moukondo (Référence Agence Océan du Nord). Le programme des obsèques sera communiqué ultérieurement.