Congo-Brazzaville: Célébration de la fête nationale du Brésil - Un concert de musique classique agrémente la soirée

A l'occasion de la célébration du 202e anniversaire de l'indépendance de la République fédérative du Brésil, l'ambassade de ce pays en République du Congo a organisé une soirée y relative au mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza. Elle a été agrémentée par un concert donné par le duo Savio Santoro et Cecilia Santoro, avec la participation spéciale de la chanteuse congolaise La Pie d'or.

Le concert s'est déroulé en présence de l'ambassadeur du Brésil au Congo, Renato Soares Menezes; du ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo; et de la directrice générale du mémorial Pierre-Savorganan-de-Brazza, Bélinda Ayesa. Il a permis au duo brésilien Savio Santoro et Cecilia Santoro, avec la participation spéciale de la chanteuse congolaise La Pie d'or, de déguster la belle musique classique.

Durant plus d'une heure et demie, le duo brésilien et La Pie d'or ont interprété des morceaux comme "Cançào do Poeta" do Século XVIII (chanson du poète du 18e siècle), "Cançao de amor" (chanson d'amour), aMelodia sentimentala (mélodie sentimentale), "O trenzinho do calpira' (Le petit train de Calpira), "Claudio Santoro" (1919-1989),' 'Ouve o silencio' ' (Ecoutez le silence), "Emani Aguiar" (né 1950), "Seis duos" (Six duos), "Nazareth" (1863-1934), "Tom Jobim" (1927-1994), "Samba do Aviao" (Samba de l'avion), "Estrada do sol" (Route du soleil) « Passarim », « Corcovado », Chiquinha Gonzaga (1847- 1935) Atreante (seduisante) « Corta Jaca ». Le tout sous l'arrangement d' Elias Oliveira.

A l'issue de cette prestation, la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, férue de cette belle musique classique, a exprimé sa joie. « C'est une véritable joie, c'est un bonheur que le Brésil ait choisi le mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza pour commémorer l'an 202 de son indépendance.

Cela a permis à ce mémorial et aux nombreux convives de magnifier, de sublimer et de célébrer cette culture brésilienne. Cette prestation a été vraiment formidable, c'est ce qu'on appelle avoir de la hauteur. C'était du professionnalisme. Je me réjouis tout simplement du fait que la fête a été belle, et nous l'avons célébrée avec bonheur. Bonne fête au Brésil qui nous a associés à cette belle célébration », s'est réjouie Bélinda Ayessa.

Savio Santoro et Cecilia Santoro, des artistes classiques

Savio Santoro s'est produit en tant que soliste dans divers orchestres et a donné des récitals au Bénin, en Chine, en Costa Rica, aux Etats-Unis, en Finlande, au Guatemala, en Angleterre, en Italie, en Nouvelle Zélande, au Paraguay, au Pérou, en République dominicaine, en Roumanie et à Trinité-et-Tobago. Il a joué en tant qu'altiste dans l'orchestre symphonique national de 1993 à 2008, et la Jeunesse musicale world orchestra de 1997-1998, puis a participé à la tournée européenne de l'Osesp en 2007.

Parmi les prix qu'il a reçus, il y a le « Show pièce string compétition » organisé par l'université de Boston, élu membre de « Pi Kappa Lambda » (société d'honneur de la musique nord-américaine) et « Summa Cum Laude » pour sa licence à l'université fédérale de Rio de Janeiro.

Il a également obtenu la première place au cinquième concours national de cordes, à Juiz de Fora. Savio Santoro est titulaire d'une maîtrise en musique de l'université de Yale et d'un doctorat en arts musicaux de l'université de Boston. Il est professeur associé d'alto à l'université fédérale de Pernambuca et a également enseigné l'alto à l'université fédérale d'Acre et au conservatoire brésilien de musique.

Pour sa part, Cecilia Santoro est altiste active. Elle est titulaire d'un baccalauréat et d'une licence en musique de l'université fédérale de Pernambuco- UFPE. Elle est également titulaire d'un diplôme d'études supérieures (Master 2) en éducation musicale du collège Dom Alberto. Cecilia Santoro a été membre du groupe de musique Baroque « Sonoro Officio », avec lequel elle a produit un CD, et a participé en tant qu'altiste à des CD de musique populaire. Toujours dans le domaine de la production, elle a travaillé sur des bandes sonores pour le réseau de la télévision Globo.

En 2013, elle a joué pour le pape François lors de la messe de clôture des Journées mondiales de la jeunesse à Rio de Janeiro. Cette même année, elle a été finaliste du quatorzième concours national de Cordes Paulo Bosisio « XIV concours national de Cordas Paulo Bosisio » et titulaire d'une bourse du CNPq dont le point culminant est la recherche sur la Sonate pour alto et piano de Francisco Mignone.

En tant que soliste, elle a joué dans l'orchestre symphonique de l'UFPE et a été la première alto de l'orchestre philarmonique d'Acre. Dans sa carrière internationale, Cecilia Santoro a donné des récitals de musique de chambre en tournée en Bolivie et au Pérou. Elle est actuellement altiste au sein de l'orchestre Sinfonieta de l'UFPE et enseigne activement le violon et l'alto dans diverses écoles de musique à Acre et à Pernambuco.