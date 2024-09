Congo-Brazzaville: Election et droits de l'homme - Les observateurs en formation

Le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales, Cephas Germain Ewangui, a ouvert le 11 septembre à Brazzaville une session de formation des médiateurs et observateurs internationaux sur l'observation électorale et les droits de l'homme.

La formation des médiateurs et observateurs sur l'observation électorale et les droits humains, organisée par le Réseau international des ambassadeurs et artisans de la paix (Riamapaix), est la deuxième du genre en terre congolaise. « La mission d'observateurs est de rassurer, d'apaiser et de s'assurer de la qualité des élections, d'en témoigner la crédibilité ou non auprès des opinions nationale et internationale », a fait savoir le secrétaire permanent, Cephas Germain Ewangui, ouvrant les travaux de cette formation.

Le travail à faire avec force et détermination, a-t-il poursuivi, est celui de la promotion des valeurs liées à la démocratie au nombre desquelles l'organisation des élections concurrentielles, libres, transparentes et équitables sous la surveillance des observateurs formés.

Selon le président du Conseil supérieur des églises de réveil du Congo, Germain Loubota, à travers cette formation, il est question de doter les observateurs et les médiateurs de paix des compétences qui leur permettront de bien faire le travail sur le terrain tant en Afrique qu'ailleurs. « Le Congo doit avoir des observateurs et médiateurs formés afin que le pays ne soit pas absent sur le terrain des activités liées à la vie des nations », a-t-il déclaré. « Le désir est de voir l'Afrique développée dans la paix. De voir chaque Africain contribué au développement de nos pays, du continent », a indiqué, pour sa part, le président de Riamapaix, Trésor Rabby Koffi, qui est, par ailleur, un évêque aumônier.