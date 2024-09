Afrique Centrale: Programme GMES & Africa 2e phase - Les données d'observation de la terre en voie d'être utilisées

Un atelier régional du projet Gestion de l'eau et des ressources naturelles en Afrique centrale (Gernac) pour le partage d'informations sur son état d'avancement, le dialogue avec les bénéficiaires et l'appropriation de la méthodologie du développement des géo-services s'est ouvert, le 11 septembre, à Brazzaville sous l'égide du directeur de la Réglementation et du Contrôle à la direction générale de l'Hydraulique, Pascal Boukete.

Organisé par la Commission internationale du bassin Congo-Oubangui-Sangha (Cicos), l'atelier de trois jours a pour objectif global l'appropriation par les partenaires des résultats du développement des géo-services ainsi que la compréhension de leur fonctionnement et diffusion.

Spécifiquement, il sera question des échanges et du partage d'informations entre les partenaires du Consortia sur les avancées de la mise en oeuvre des activités du projet, du dialogue avec les bénéficiaires en rapport avec leurs attentes, de la préservation des résultats du développement des géo-services et de la plateforme Gernac. Le renforcement des capacités des experts africains (formation continentale) sur la gestion des inondations sera également un des objectifs spécifiques visés par cet atelier.

Pour rappel, le programme GMES & Africa 2 s'inscrit dans le cadre de la stratégie conjointe entre la Commission de l'Union africaine (UA) et l'Union européenne (UE) ainsi que les stratégies et politiques spatiales en Afrique, alignées sur l'aspiration 7 de l'agenda 2063 de l'UA. C'est une approche pragmatique pour doter le continent africain d'un système d'information puissant s'appuyant sur les données d'observations de la terre.

%

Selon la secrétaire générale de la Cicos, Dr Marie Thérèse Itongo, à la suite des précédents programmes Puma, AMESD, Mesa et plus récemment GMS & Africa phase 1, ce programme vise à accompagner les pays africains dans la planification de leurs politiques environnementales pour une meilleure prise de décision, dans le contexte des changements climatiques et de la gestion durable des ressources naturelles. Il s'agit avant tout et en priorité de consolider les acquis de ces programmes antérieurs. « Lancé en début 2022, la deuxième phase du programme GMES & Africa sera clôturée au cours du premier semestre de 2025 », a-t-elle informé.

Le directeur de la Réglementation et du Contrôle à la direction générale de l'Hydraulique, représentant le ministre de l'Energie et de l'Hydraulique, président en exercice du Comité des ministres de la Cicos, a fait savoir que cet engagement qui se traduit, une fois de plus, à travers la mise en oeuvre de cet important programme continental, nommé GMES & Africa, dont le projet Gernac qui en découle, a été lancé en terre camerounaise il y a plus de deux ans. Le Congo est l'un des bénéficiaires.

Il a, entre autres, indiqué que ce vaste programme, qui promeut l'utilisation des données d'observation de la terre issues des technologies satellitaires, vise la dissémination des informations qui aident les pays africains dans l'élaboration de leurs politiques environnementales et la planification de leur développement, la préparation aux catastrophes liées aux effets des changements climatiques (...). Ainsi donc, c'est dans ce cadre que s'organise cet atelier pour la sous-région Afrique centrale.

La secrétaire générale de la Cicos, Marie-Thérèse Itongo, a déclaré : « La portée et la pertinence de la réalisation des activités de ce projet n'est plus à démontrer. Les différents services et produits en cours de développement, dans le cadre de ce projet, aideront notamment les secteurs de la navigation fluviale, de la gestion des écosystèmes forestiers et des aires protégées, de l'agriculture, de la production de l'hydroélectricité, de l'eau potable et de la planification du développement. Dans le même contexte, la gestion des ressources marines et côtières de la sous-région a été prise en compte dans le cadre de la fertilisation mutuelle avec Consortia chargée de cette thématique ».