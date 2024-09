Congo-Brazzaville: Patrimoine - Pointe-Noire a désormais un Centre de conservation des archives nationales

L'inauguration du Centre départemental du patrimoine et des archives, situé dans l'enceinte de la Maison de la République, a eu lieu le 10 septembre en présence de Lydie Pongault, ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs, et des autoriéts locales.

Le bâtiment composé de deux blocs: un technique et un autre administratif. Le bloc technique comprend une salle de conservation des archives, une salle de tri et de traitement des documents, et une autre de consultation des documents. Le bloc administratif, quant à lui, est muni de deux bureaux pour le conservateur et ses assistants ainsi que des sanitaires.

« L'édifice implanté dans l'arrondissement 1, Lumumba, va permettre de valoriser les archives de notre pays par la sauvegarde d'une partie importante du patrimoine archivistique et permettra ainsi aux personnes désireuses de connaître les péripéties et séquences de notre histoire d'en avoir accès », s'est réjoui Jean-Baptiste Pouelé Mavoungou, maire de l'arrondissement 5, Mongo Mpoukou, au nom de son collègue de Lumumba empêché.

Grâce à l'implication et l'apport de plusieurs partenaires, ce centre dédié aux archives nationales a vu le jour. Le préfet du département de Pointe-Noire a offert les locaux tandis que leur réhabilitation et leur équipement sont l'oeuvre de l'organisation non gouvernementale (ONG) Family Church.

%

« Ce bâtiment permettra de mettre en valeur l'histoire et le patrimoine congolais. C'est une des missions qu'a Family Church, une association à but non lucratif présente dans près de 150 pays dans le monde, avec de nombreuses réalisations administratives, gouvernementales pour préserver les archives afin qu'elles puissent être protégées des dommages que le temps ou les évènements peuvent leur causer. Notre action consiste aussi à numériser les archives afin de faciliter le travail des chercheurs et, à certains, de mieux connaître leurs ancêtres ou leurs racines », a dit Jean-Luc Magré, manager Zone Afrique de Family Church. Il a assuré les autorités congolaises que son ONG sera toujours à leurs côtés les mois et les années à venir pour pouvoir mettre tout ce patrimoine à la disposition du public.

En s'adressant au personnel chargé du patrimoine archivistique, Brice Owabira, directeur national des archives, lui a demandé de faire en sorte que ce centre soit un vivier pour la transmission du savoir et la connaissance de l'histoire du pays. A la communauté des chercheurs et de la population, il a indiqué: « Je vous encourage à l'appropriation des documents qui seront désormais conservés dans ce lieu de la mémoire et à rappeler à tous que les archives constituent le trait d'union entre le passé et le présent. Elles permettent aussi de documenter les témoins de notre civilisation d'apprendre des connaissances dans les disciplines diverses. Les archives constituent un héritage et un patrimoine à léguer aux générations futures. Leur perte est irremplaçable ».

Ancienne capitale du Moyen Congo et ville centenaire, Pointe-Noire abrite désormais le lieu de la mémoire du Congo, a dit la ministre Lydie Pongault. « C'est donc avec beaucoup de solennité que je prends la parole à cette cérémonie d'inauguration du bâtiment dédié aux archives nationales, lequel comporte un fonds très important du Moyen Congo. Ce sera incontestablement un lieu prisé par les étudiants, les chercheurs et le grand public », a-t-elle dit.

« Cette initiative s'inscrit dans la politique globale de la mémoire nationale de son excellence M. Denis Sassou N'Guesso, président de la République, chef de l'Etat qui a engendré des grands chantiers de sauvegarde des entités des peuples à travers tout le pays, à l'instar du projet de mise en valeur du site historique de Loango aux environs de Pointe-Noire », a-t-elle conclu.