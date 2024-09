Ghana: Coopération énergétique- Le Premier ministre Beugré Mambé à l'inauguration d'un dépôt de bitume à Tema

Sauf changement de dernière heure, c’est ce jeudi 12 Septembre 2024, que le Premier ministre de Côte d'Ivoire, Robert Beugré Mambé, représentant le Président Alassane Ouattara, participe à l’inauguration officielle d’un dépôt de bitume de la co-entreprise SMB (CI)/GOIL à Tema, au Ghana. Rapporte une notre à la presse des services de la Primature ivoirienne. Cette cérémonie, présidée par le Président ghanéen, marque une nouvelle étape dans la coopération énergétique entre les deux pays.

Ce projet, fruit de la collaboration entre la Société Multinationale de Bitumes (SMB), filiale de la Société ivoirienne de raffinage (Sir), et Ghana Oil Company Limited (GOIL), renforce la position de la partie ivoirienne en Afrique de l’Ouest et centrale. La nouvelle infrastructure, opérée par African Bitumen Terminal Limited (ABT), est détenue à 40 % par SMB et à 60 % par GOIL, une entreprise publique ghanéenne.

Le dépôt de Tema permettra à GOIL de garantir un approvisionnement continu en bitume de haute qualité au Ghana. Ce produit sera essentiel pour les projets de construction et d’entretien des infrastructures routières du pays. En outre, cette initiative stratégique consolide la présence de la Smb sur le marché ghanéen et élargit son influence régionale.

Cette coopération est perçue comme un exemple fort de synergie entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, et devrait contribuer au développement économique des deux nations à travers des partenariats solides et durables.