Afrique: Can 2025 - Matchs cruciaux en aller et retour contre la Gambie

La délégation est rentrée au pays dans la nuit de mardi. Le prochain match des Barea, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc, est programmé dans un mois. Madagascar jouera contre la Gambie en aller et retour pour le compte des troisième et quatrième journées.

Les Barea se trouvent à la quatrième place du groupe A, crédités de un point après les deux premières journées. Ils se sont inclinés d'entrée devant la Tunisie (0-1), puis ont été tenus en échec contre les Coelacanthes comoriens.

La Tunisie occupe la position de leader provisoire en accumulant 6 points après son parcours sans faute, avec deux victoires en autant de rencontres. Elle a battu Madagascar, lors de la première journée, avant d'écarter la Gambie (2-1). Les Comores sont en seconde position avec deux points après deux matchs nuls (1-1) contre la Gambie et Madagascar. La Gambie est au troisième rang avec un point, tout comme Madagascar, grâce à ses deux buts marqués.

Les hommes du coach Romuald Rakotondrabe ne perdent pas encore espoir, car il reste quatre journées à disputer.

Dernière chance

Les Barea n'auront plus droit à l'erreur et devront assurer la victoire contre la Gambie lors de la troisième journée, le 11 octobre, prévue à domicile. Ils feront ensuite le déplacement en Gambie pour la quatrième journée, le 15 octobre. Le coach Rôrô et son équipe n'auront qu'un mois pour se préparer à ces matchs cruciaux. Le technicien affirme avoir tiré des leçons des matchs contre la Tunisie et les Comores. Il devrait donc prendre au sérieux la préparation, compartiment par compartiment, et assurer lors des prochaines journées pour espérer revenir dans la course.

Sur le papier, la Gambie est l'équipe la moins performante, si l'on se fie aux classements mondial et continental. Le sélectionneur réitère souvent ces derniers mois qu'« il a un bon groupe ». Dernièrement, il a mentionné que « la négociation avec de nouveaux joueurs expatriés se poursuit afin d'apporter une amélioration ». Le terrain neutre pour accueillir le match contre la Gambie pour le compte de la troisième journée reste encore à définir. « Le regroupement ne pourra reprendre que vers le 7 octobre, à l'ouverture de la prochaine fenêtre », a souligné le coach Rôrô.

Les Barea n'auront donc que trois jours pour tout peaufiner avant le prochain match. Un faux pas de plus serait synonyme d'élimination quasi définitive.