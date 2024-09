Madagascar: Artistes pluridisciplinaire - Trois grandes figures de l'art à la Fondation H

Trois talents éminents se retrouvent sur la même scène. Michèle Rakotoson, autrice et romancière, Christiane Ramanantsoa, écrivaine et femme de théâtre, et Fanja Andriamanantena, autrice-compositrice, s'unissent pour une performance pluridisciplinaire intitulée Injay, prévue à la Fondation H Ambatomena le 20 septembre. Dans le cadre du second cycle du programme public autour de l'exposition Memoria : récits d'une autre Histoire, la Fondation H invite le public à découvrir cette création unique.

Injay mêle texte et musique, mise en scène par Christiane Ramanantsoa, pour une performance d'une heure. « Les artistes sont en pleine phase de préparation et nous avons hâte de présenter leur collaboration. La performance sera suivie d'une discussion animée par Hobisoa Raininoro, responsable de programmation à la Fondation H », souligne Jade Andrianjaka, chargée de communication et d'événementiel au sein de la Fondation H. En cinq mois d'ouverture, l'exposition Memoria: récits d'une autre Histoire, a attiré plus de soixante-dix mille visiteurs à la Fondation H.

Programme Public

En ce mois de septembre, la Fondation H enrichit sa programmation avec une série d'activités variées, tant sur site qu'en dehors, y compris cette performance Injay. Pendant deux jours, le programme public des 20 et 21 septembre propose gratuitement des tables rondes axées sur la professionnalisation et les métiers autour de l'art contemporain, ainsi que des performances abordant la thématique de la mémoire comme ancrage de carrières artistiques. Cette programmation inclut également le lancement du catalogue de l'exposition Memoria : récits d'une autre Histoire, à la Fondation H à Antananarivo.