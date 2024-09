Cote d'Ivoire: Les Ambassadeurs Du Soft Power Ivoirien

Carrefour culturel ayant accueilli quelques-uns des plus grands artistes du XXe siècle (Manu Dibango, Myriam Makeba, Jean-Michel Basquiat, Michael Jackson ou encore Barbara pour ne citer qu'eux...), la Côte d'Ivoire s'est imposée très tôt comme une terre propice aux élans créatifs de toutes sortes.

Le pays regorge de tant de talents qu'il est difficile d'en dresser une liste exhaustive, mais à défaut, nous vous proposons ici une sélection de ceux qui font briller les couleurs « OBV », dans et hors des frontières nationales.

A'Salfo : Lead Vocal du Groupe Magic System

Leader du groupe Magic System, dont l'inoubliable « Premier Gaou » a propulsé la musique ivoirienne sur le devant de la scène internationale et tout en haut des charts, Salif Traoré alias A'Salfo fait office de « magicien de l'industrie musicale ivoirienne » et se démarque par sa longévité : 24 ans d'une carrière rythmée par les tubes - de « Bouger Bouger » à « Magic in the Air », qui est devenu entre autres l'hymne de l'équipe française de football à la Coupe du monde 2018 et comptabilise aujourd'hui plus de 400 millions de vues sur YouTube - et 16 disques d'or.

Vitrine festive d'actions sociales et véritable catalyseur de l'industrie musicale africaine positionnant Abidjan comme un creuset de la créativité continentale, le FEMUA (Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, dont la 16e édition s'est tenue en mai dernier), qu'il a fondé en 2008, est aujourd'hui l'un des plus gros festivals du continent, et a valu au chanteur de Magic (et pragmatique) System d'asseoir son statut d'ambassadeur de la Côte d'Ivoire... et de premier businessman de l'industrie musicale du pays.

%

Edith Yah Brou : Spécialiste de la Communication Digitale et Créatrice de Contenus

Classée parmi les 100 femmes africaines les plus influentes par Avance Media en 2020, 2021 et 2022, Edith Brou Bleu est l'une des figures emblématiques du paysage médiatique ivoirien. Entrepreneuse, chroniqueuse sur Life Tv, influenceuse et animatrice radio de l'émission « Woman Up », elle est considérée comme l'une des personnalités les plus importantes de la sphère technologique en Côte d'Ivoire.

D'abord blogueuse, cofondatrice de l'ONG Akendewa puis community manager, elle a fait ses armes au sein d'AOS Africa puis People Input, et est également à l'origine d'Ayanawebzine (cofondatrice) et de Kessiya.com, qui aborde de plain-pied des sujets économiques et sociaux cruciaux pour l'Afrique. Professionnelle accomplie engagée depuis plus de 15 ans dans la sphère numérique ivoirienne dont elle est l'une des pionnières - particulièrement en tant que femme -, elle a été honorée du titre de Chevalier dans l'Ordre du mérite de l'éducation nationale pour son travail, son engagement et l'ensemble de sa carrière.

Owell Brown : Réalisateur, Producteur, Scénariste

Owell Brown, réalisateur, scénariste et producteur ivoirien, est l'une des figures emblématiques de l'industrie cinématographique de Côte d'Ivoire. Après avoir grandi et étudié en France, il décide de rentrer au pays pour apporter sa pierre à l'édifice du cinéma ivoirien. Connu pour réaliser des films qui abordent des thématiques et problématiques mettant en lumière la culture et les réalités de la vie ivoirienne, il se fait connaître dès 2011 avec Le Mec idéal, succès populaire qui marque le renouveau du cinéma ivoirien et se voit honorer d'un Étalon de bronze au mythique Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO).

Plus récemment, en 2023, son film Dans la peau d'un Caïd s'est imposé comme l'un des plus gros succès du cinéma ivoirien, restant plus de deux mois à l'affiche et rivalisant ainsi avec des blockbusters américains comme Black Panther ou le second volet d'Avatar. Son nouveau long métrage, Maman, sorti en mai 2024, rend hommage aux mères ivoiriennes qui n'hésitent pas à sacrifier leur bonheur pour le bien de leur famille. Lire la suite sur...