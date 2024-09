Sénégal: Mbour - Une pluviométrie excédentaire - Un état des cultures rassurant présage de très bons rendements agricoles

Un état excédentaire des pluies et une situation satisfaisante des cultures augurent de bons rendements dans le département de Mbour. En ces mots, Cheikh Ndiaye, le chef du service départemental du développement rural de Mbour a fait le point synthétique de la campagne agricole 2024.

La campagne agricole 2024 augure de très bons rendements. Selon le chef du service départemental du développement rural, les données recueillies le prouvent. La situation des cultures dans le département de Mbour est au stade de floraison pour les premiers semis et à celui de l'épiaison pour la deuxième vague. L'arachide est à la phase remplissage des graines pour la première vague de semis.

Le niébé fait dans la ramification et le mais est au niveau de montaison et de floraison. Le riz est en phase de croissance et de tallage. Le chef de la DRDR de Mbour s'est appesanti sur les innovations pour cette campagne agricole avec un cycle presque bouclé. Il a mis l'accent sur la mise en place tardive des semences de riz.

Il a aussi fait part de l'introduction du maïs hybride et du Programme social du manioc dans les zones rurales de Ndiaganlao et Fissel en plus du riz à Pointe-Sarrene et Nianing (commune de Malicounda). Selon ses propos, l'espoir est permis avec une continuation des pluies jusqu'au mois d'octobre car le riz est en phase végétative

L'état phytosanitaire des cultures est bien géré par les services compétents car la présence déclarée de chenilles dans le Fissel a été traitée par le groupe opérationnel de Notto. Il en est de même de la chenille légionnaire d'automne bien prise en charge à Pointe-Sarrene, Khabane, Koudj et Diohar.

L'état de la pluviométrie donnait en début septembre un maxima de 527 millimètres de pluie en 21 jours à Ngueniene et un minima de 144 millimètres de pluie à Kirene (commune de Diass). Un excédent de 121 millimètres était noté à Nguéniène par rapport à 2023 à la même date du 3 septembre. Le matériel agricole mis en place selon le DRDR est un programme.

Il a été en partie livré avant l'hivernage et constitué de 17 houes Sine et de 9 charrettes équines et 4 asines en plus de 210 semoirs. Le matériel lourd du Programme Intermaq, fait de matériel motorisé en prévision, repose sur 5 tracteurs, 2 offset de 24 disques, 2 offset de 22 disques, 2 remorques de 5 tonnes, 3 billonneuses à disque et 3 pulvérisateurs de 400 litres.