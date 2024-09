Madagascar: Littérature - Hary Rabary en route pour le Prix Senghor

Présélectionné parmi les quinze finalistes du Prix Senghor, le premier roman de Hary Rabary, Za Koa, poursuit son ascension internationale. La liste officielle sera révélée la semaine prochaine. Il poursuit son chemin tout seul, mon petit Za Koa », dixit Hary Rabary, l'autrice de ce roman, présélectionné finaliste du Prix Senghor parmi quatorze autres oeuvres francophones.

La liste officielle sera révélée la semaine prochaine. Après avoir été finaliste du Prix Orange du Livre en Afrique et vice-lauréate du Prix Vanille de la Fiction cette année, son ouvrage continue de susciter l'admiration. Za Koa, écrit sous la forme d'une longue lettre adressée à l'agresseur, narre le combat d'une jeune étudiante victime de viol. Avec une plume fluide et immersive, Hary Rabary raconte la bataille acharnée de son héroïne pour se libérer de la honte et de l'opprobre, et pour refuser d'endosser le fardeau du silence.

« Personnellement, j'ai trouvé ce livre incroyable dans sa conception. Le style est si immersif qu'il capte l'attention jusqu'à la dernière page. Le thème abordé est d'une triste actualité, reflétant une dure réalité encore trop présente à Madagascar », témoigne une lectrice touchée par l'histoire. Gynécologue de profession à l'hôpital militaire d'Antsiranana, Hary Rabary puise son inspiration dans les confidences des femmes qu'elle a soignées.

Œuvre engagée

Cette fiction bouleversante lève le voile sur un sujet longtemps resté tabou, à Madagascar comme ailleurs : les violences sexuelles. « Ce thème me trottait dans la tête depuis un moment, mais c'est le regard surpris d'une de mes étudiantes en maïeutique qui m'a vraiment poussée à écrire. Elle semblait sceptique quand j'expliquais que toutes les formes de violences sexuelles existent ici, et que le personnel de santé est souvent le premier à être sollicité.

Il fallait en parler et raconter ne serait-ce qu'une partie de la souffrance », confie l'autrice, âgée de 41 ans. Hary Rabary est également enseignante à la faculté de Médecine d'Antsiranana. Elle a commencé à écrire des contes et des poésies dès son plus jeune âge, mais ce n'est qu'à partir de 2019 qu'elle a décidé de publier ses oeuvres.

Sorti en octobre, Za Koa marque un tournant dans la carrière littéraire de Hary Rabary. Ce premier roman, écrit en seulement trois mois, s'impose comme une oeuvre engagée, brisant le silence autour d'un fléau qui touche de nombreuses femmes. Un livre percutant, miroir d'une réalité sociale encore trop peu abordée dans la littérature malgache, mais aussi un vibrant message de résilience et de force.