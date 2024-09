Afrique: Mise aux Normes du Stade Barea - L'Égypte tend la main

Hier, le stade Barea a été au centre des discussions entre Rabab Said Abdou Abdelhadi, ambassadrice d'Égypte, et Abdulah Marson Moustapha du MJS.

Lors de la passation de service avec le ministre intérimaire Valery Ramonjavelo, Abdulah Marson Moustapha, ministre de la Jeunesse et des Sports, a placé l'homologation du stade Barea parmi ses priorités. Il a exprimé son enthousiasme et sa gratitude envers l'ambassadrice d'Égypte, Rabab Said Abdou Abdelhadi, lors de sa visite de courtoisie hier dans son bureau à Ambohijatovo.

L'ambassadrice a annoncé que l'Égypte est prête à soutenir Madagascar pour obtenir l'homologation du stade Barea. Lors d'un bref point de presse après la réunion à huis clos entre les deux personnalités, elle a également confirmé la volonté de son pays de renforcer la coopération bilatérale.

« Nous disposons d'ingénieurs civils et militaires, ainsi que d'entreprises capables de réaliser en peu de temps des infrastructures sportives, comme la création du stade du Caire réalisée en moins de 6 mois lors de la réception de la CAN 2019. Pour faciliter notre coopération, prenez des contacts et nous pouvons organiser des séances de travail dans un bref délai », confie Rabab Said Abdou Abdelhadi. L'Égypte, reconnue pour promouvoir la coopération entre les nations africaines, considère Madagascar comme un partenaire privilégié. L'ambassadrice d'Égypte a également mentionné la société Samcrete, actuellement en charge de la construction de l'autoroute reliant Antananarivo à Toamasina.

Abdulah Marson Moustapha, lorsqu'il était encore membre de la CAF, a partagé une anecdote sur la construction du nouveau stade du Caire en moins de six mois. « Tous les partenaires de la CAF doutaient de la capacité de l'Égypte à achever les travaux à temps. Cependant, en moins de six mois, le stade a été construit. C'est pourquoi l'expertise et l'aide de l'Égypte sont particulièrement les bienvenues, notamment pour le stade Barea », souligne le locataire de la place Goulette.

Concernant la mise aux normes du stade Barea, Abdulah Marson Moustapha, ministre de la Jeunesse et des Sports, a parlé de l'avancement des travaux à Mahamasina. « Les travaux avancent et la première étape consiste à améliorer le gazon. L'entreprise titulaire du marché s'active à faire pousser des gazons naturels. Avant l'arrivée des émissaires de la CAF, l'objectif est que nous arrivions à trois coupes sur le gazon. Avec la vitesse à laquelle les travaux avancent, nous espérons abriter les rencontres à Madagascar à partir de la deuxième ou troisième fenêtre FIFA », confie Abdulah Marson Moustapha.