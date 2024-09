Madagascar: Santé Maternelle - La consultation prénatale en hausse

La santé maternelle s'améliore dans la région Boeny. Le suivi de la grossesse et la surveillance de l'accouchement sont en hausse dans les centres de santé. Changement de comportement. Les femmes enceintes consultent davantage les professionnels de santé dans les centres de santé de base (CSB) pour surveiller leur grossesse et leur accouchement.

« La consultation prénatale est en hausse par rapport à il y a quelques années, lorsque les mères ne venaient que pour l'accouchement. Il est désormais très rare que les femmes enceintes ne fassent pas le suivi médical de leur grossesse », indique Adèle Nadya Lalanimarina, responsable du CSB II à Mahavoky Sud, dans la région Boeny, hier, lors de l'atelier de dissémination des résultats de la collaboration entre le ministère de la Santé publique et le programme de santé Usaid Access, financé par l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), dans la région Boeny. C'est le fruit du travail combiné des agents communautaires et des agents de santé dans cette région.

Les agents communautaires, ayant bénéficié des renforcements de capacité grâce au programme de santé USAID/Access, ont pour mission d'identifier les femmes enceintes, de les sensibiliser à se faire aider par un professionnel de santé, mais aussi de demander les raisons qui les poussent à ne pas se rendre dans une formation sanitaire. Ces femmes ne venaient pas car elles ne voulaient pas abandonner leurs activités génératrices de revenu. D'autres se plaignaient de la lenteur de la prise en charge dans les centres de santé. L'éloignement des centres de santé par rapport aux villages est un autre blocage. Elles préfèrent consulter les matrones.

%

Collaboration

Les résultats de ces « petites investigations » ont conduit les centres de santé à réviser leur stratégie.

« Auparavant, les consultations prénatales étaient réservées aux lundis, mercredis et vendredis. Désormais, les femmes enceintes peuvent se rendre au centre le jour qui leur convient. Nous faisons tout notre possible pour accélérer la prise en charge », explique Adèle Nadya Lalanimarina. Les professionnels de santé de la région Boeny collaborent également avec les matrones pour améliorer le taux de consultations prénatales et d'accouchements dans les centres de santé.

« Nous allons à leur rencontre et les encourageons à référer leurs patientes vers nos établissements », ajoute cette sage-femme.

Ce changement de comportement et ces nouvelles stratégies devraient aboutir à une baisse du taux de mortalité maternelle, qui reste encore élevé à Madagascar. Il est de quatre cent huit décès pour cent mille naissances vivantes, alors que l'objectif est de deux cents décès pour cent mille naissances vivantes en 2030, selon le directeur général de la Médecine préventive, le Dr Rivo Rakotonavalona. Les activités de l'USAID, telles que l'amélioration des infrastructures, le partenariat avec la communauté et le renforcement des compétences des agents de santé et des agents communautaires, ont amélioré la santé maternelle et infantile.