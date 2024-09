Madagascar: Lutte contre La Corruption - Recherche d'une nouvelle stratégie

Hier, la consultation régionale d'Antananarivo pour la mise en place de la nouvelle SNLCC s'est tenue au Novotel Alarobia. L'événement dure deux jours afin de trouver des solutions réelles contre la corruption grandissante dans le pays.

Un renouveau dans la lutte contre la corruption. C'est l'esprit de l'élaboration de la nouvelle stratégie nationale de lutte contre la corruption (SNLCC). Hier, le comité de pilotage, avec toutes les parties prenantes de la lutte, s'est concerté au Novotel Alarobia pour la dernière consultation régionale pour la capitale. L'événement se poursuit ce jour. Le but est de réunir les idées et suggestions afin d'améliorer la stratégie. Sur ce point, Sahondra Rabenarivo, présidente du comité pour la sauvegarde de l'intégrité (CSI), avance que plusieurs axes d'améliorations sont attendus avec la nouvelle SNLCC par rapport à l'actuelle, en vigueur depuis 2015.

Cette nouvelle stratégie en cours d'élaboration devrait être plus précise et plus concise que la précédente, notamment dans le domaine de la politique sectorielle. Plusieurs nouvelles pistes de lutte seront également explorées dans la nouvelle SNLCC, dont l'impact de la corruption sur les femmes. «C'est un point crucial à aborder, car il est évident que la corruption n'affecte pas les femmes de la même manière que les hommes», explique Sahondra Rabenarivo.

La corruption dans le sport sera également approfondie avec la nouvelle SNLCC. «Cela a été vérifié lors des derniers Jeux olympiques. Et peut-être que les mésaventures sportives sont en partie causées par la corruption », poursuit-elle.

%

Blocages

Sahondra Rabenarivo insiste sur le fait que la nouvelle stratégie va se pencher sur ces nouvelles pistes qui sont également sujettes à un taux élevé de corruption.

L'événement d'hier est la sixième et dernière des consultations régionales. Après quoi, un atelier sur des thématiques spécifiques sera la prochaine étape. Parmi ces thèmes figure la corruption dans le domaine du foncier, un domaine qui intéresse particulièrement la population. La corruption dans le domaine environnemental fera également partie des thèmes spécifiques à débattre du 23 septembre jusqu'au 15 octobre lors de l'atelier sur les thématiques spécifiques.

D'un autre côté, les sources de blocage sur la répression des infractions de corruption, la corruption au niveau des institutions et des finances publiques seront également à l'ordre du jour de l'atelier. Le 24 octobre, la consultation nationale pour concilier toutes les idées reçues lors des six consultations régionales dans les six anciens chefs-lieux de provinces se tiendra. La nouvelle stratégie nationale de lutte contre la corruption sera fin prête vers la fin de l'année. Elle sera présentée officiellement lors de la Journée internationale de la lutte contre la corruption le 9 décembre prochain.