Sénégal: À Dakar, un forum sur la mobilité professionnelle entre entrepreneurs belges et sénégalais

Dakar — Un forum économique s'est tenu mercredi à Dakar pour faciliter la "mobilité professionnelle" des entrepreneurs entre la Belgique et le Sénégal.

La rencontre a eu lieu dans le cadre du PEM Wecco, un projet destiné à la "mobilité entrepreneuriale" entre les deux pays et mis en oeuvre par Enabel, l'Agence de développement de l'État fédéral belge. Elle a été ponctuée de visites de stands, de panels, de témoignages d'entrepreneurs et d'activités de réseautage.

Le forum marque la fin du PEM Wecco, qui a été mis en oeuvre au cours des trois dernières années avec un financement de 2,5 millions d'euros, environ 1,6 milliard de francs CFA, fourni par l'Union européenne.

Le but du projet était de "renforcer les liens" entre les entrepreneurs belges et ceux du Sénégal, et de "faciliter la rencontre entre les personnes ayant des intérêts communs", de part et d'autre. L'un des objectifs du PEM Wecco était de faciliter aussi le dialogue sur la migration économique entre les deux pays.

"C'est un projet pilote. Pour nous, l'idée était de voir comment mieux travailler sur [...] la mobilité entre nos deux pays, entre nos entreprises", a expliqué Hélène De Bock, l'ambassadrice de la Belgique au Sénégal.

Le forum a réuni de nombreux entrepreneurs "dynamiques et innovants", a-t-elle dit à l'ouverture de la rencontre économique.

Mme De Bock a visité plusieurs stands sur lesquels étaient exposés des produits sénégalais et a discuté avec de nombreux participants. "L'idée est de simuler et de capitaliser ce qui nous lie, de partager nos expériences, aussi bien au Sénégal qu'en Belgique", a-t-elle expliqué.

"Il s'agit, dans ce projet, d'une démarche inclusive et participative", a dit Abdoulaye Faye, le directeur de la formalisation et de la génération d'entreprises à l'ADEPME, l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises du Sénégal.

Selon M. Faye, 14 entreprises sénégalaises ont été associées au PEM Wecco, grâce à l'ADEPME.

"Après trois ans de mise en oeuvre, le PEM Wecco a permis de soutenir l'écosystème entrepreneurial sénégalais et belge en proposant un modèle de mobilité circulaire à 47 entrepreneurs sénégalais, qui ont développé un projet entrepreneurial innovant", explique un communiqué d'Enabel.

Il ajoute que 73 voyages d'affaires ont été organisés et soutenus par le projet. Cent vingt-quatre échanges commerciaux sont nés du PEM Wecco et ont abouti à 29 accords de partenariat signés dans les domaines de l'agroalimentaire, de la santé, de la technologie et de l'éducation, selon le texte.

Le projet soutient les missions des agences économiques belges et sénégalaises, ajoute le communiqué.