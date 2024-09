Gabon: Cours de remise à niveau aux cantons Mouniandji et Lekori initiés par Pamphile Eyouga, Jean Claver Lendoye et Wolgued Roméo Okogo

La rentrée scolaire est effective sur toute l'étendue du territoire gabonais en ce mois de septembre 2024. Mais bien avant cette rentrée des classes, les écoliers ont bénéficié des cours de remise à niveau. Lesquels cours de remise à niveau ont été promus par Pamphile Eyouga et Jean Claver Lendoye, accompagné du coordinateur, Wolgued Roméo Okogo. L'objectif visé par ces séances de cours de remise à niveau était de préparer de façon pédagogique et matérielle, les apprenants des cantons Mouniandji et Lekori pour la rentrée scolaire 2024 -2025.

La rentrée scolaire a débuté avec un sourire aux lèvres pour certains apprenants du primaire des villages Opoungou , Alanga, Tébé-Méleko, MAK2, Odjala, Ngoma et Ondoli. Ils ont bénéficié des cours de remise à niveau. Cette activité scolaire a eu lieu dans chaque village des cantons Mouniandji et Lekori, en présence des promoteurs de l'initiative, Jean Claver Lendoye et Pamphile Eyouga et du coordonnateur de l'initiative, Wolgued Roméo Okogo.

La satisfactions pour se lire sur les visages des chefs de villages, des enseignants, des parents d'élèves et surtout des élèves eux-mêmes. "Je suis content. Nous avons fait les révisions et j'ai eu mes cahiers, mes bics et mon cartable. L'année scolaire est bien assurée. Je promets de bien travailler" rassure un des écoliers.

S'agissant des kits scolaires, l'on totalise 250 qui ont été distribués aux enfants des villages Opoungou, Alanga, Tébé-Méloko, Mak2, Odjala, Ngoma et Ondoli. Il faut souligner que sept (7) villages ont été impactés par cette action altruiste qui n'a pas laissé les bénéficiaires sans mot. Les élèves, premiers concernés et leurs parents ont jugés noble et louable ce qui a été fait. " Nous nous réjouissons de ce geste qui vient nous soulager. On se demandait comment on allait envoyer les enfants à l'école. Nos enfants nous ont facilité la tache. Merci à eux et on souhaite beaucoup de bénédictions aux promoteurs afin que l'année prochaine, ça soit plus que ça." a lancé un des parents contents du geste.

Il faut préciser à des fins utiles que chaque enseignant engagé à l'activité de mise à niveau des élèves, a reçu un kit et une enveloppe comme cachet pour avoir accompagné l'initiative, en entretenant les enfants pendant une semaine et sans oublier, l'enveloppe laissée dans chaque village pour le rafraîchissement.

Les parents sont soulagés, les élèves ont regagné les salles de classes au bonheur des promoteurs et bienfaiteurs. Il s'agit Pamphile Eyouga et Jean Claver Lendoye, accompagné du coordinateur Wolgued Roméo Okogo.