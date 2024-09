Angola: Le pays prépare une participation active au débat de haut niveau de l'ONU

Luanda — L'Angola prépare une participation active à la semaine de haut niveau de la 79ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies, a déclaré mardi le Représentant permanent de la Mission de l'Angola auprès de cette organisation intergouvernementale, Francisco da Cruz.

Le diplomate s'exprimait quelques instants après la cérémonie d'ouverture de la 79ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui se déroule sous le thème "Ne laisser personne de côté : travaillons de manière inclusive pour promouvoir la paix, le développement durable et la dignité humaine pour les générations présentes et futures".

Il a souligné, à l'occasion, que la semaine de haut niveau revêt une grande importance en raison de l'ensemble des réunions prévues, outre le débat général qui débutera le 24 septembre, indique un communiqué de presse de la mission permanente de l'Angola auprès des Nations Unies, à laquelle l'ANGOP a eu accès ce mercredi.

Selon le chef de la mission diplomatique de l'Angola auprès de l'ONU, le Sommet du Futur, qui aura lieu les 22 et 23 septembre, sera l'un des moments forts de la semaine de haut niveau.

L'événement réunira les dirigeants du monde, dans le but de parvenir à un consensus sur un nouveau « pacte de gouvernance mondiale pour revitaliser le système multilatéral et l'adapter aux défis présents et futurs dans les domaines du développement durable, du financement du développement, de la paix et de la sécurité des relations internationales, des sciences et technologies, de l'innovation et de la coopération numérique ».

Les défis liés aux conséquences de l'élévation du niveau des océans et du changement climatique, ainsi que les actions multisectorielles mondiales, régionales et nationales pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens font partie des thèmes qui façonneront les réunions de haut niveau.

Une réunion plénière est également prévue pour commémorer et promouvoir la Journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires. L'Angola occupe l'une des 21 vice-présidences de la session en cours.

L'unité dans la diversité

Dans son discours inaugural, le Président de la 79ème session de l'Assemblée générale, Philemon Yunji Yang du Cameroun, a déclaré que la vision de son mandat sera la pierre angulaire construite sur les principes de l'unité dans la diversité, promouvant un environnement où chaque voix n'est pas seulement entendue, mais valorisée.

Il a souligné comme priorités de la session en cours la réforme du Conseil de sécurité, la redynamisation des travaux de l'Assemblée générale, la 4ème Conférence des Nations Unies sur le financement du développement et la mise en oeuvre du Pacte du futur, indiquant que « tout cela ne sera possible qu'en collaboration avec tous les États membres ».

Philemon Yunji Yang a également défendu la recherche de progrès vers la paix, souhaitant que les efforts internationaux pour résoudre les conflits soient proactifs et durables.

À son tour, le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a souligné que les solutions à tous les niveaux peuvent réactiver les objectifs de développement durable et mettre fin à la pauvreté et aux inégalités afin de stimuler le progrès économique et la création d'emplois pour tous, en particulier pour les femmes et les jeunes.

Il a également évoqué la nécessité de trouver des solutions pour unir le monde des divisions politiques, mettre fin aux conflits, faire face à la crise climatique et mobiliser les financements dont les pays en développement ont besoin pour investir dans l'avenir de leurs populations.