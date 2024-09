Angola: Le ministre d'État appelle à un meilleur contrôle des armements

Luanda — Le ministre d'État et chef de la Maison militaire du Président de la République, Francisco Pereira Furtado, a appelé mercredi à un contrôle plus efficace des armes dans les unités militaires et policières, pour éviter qu'elles ne tombent entre les mains de criminels.

Le ministre s'exprimait lors de la cérémonie d'investiture et de promotion au grade d'officier général des cadres militaires, récemment nommé par le Chef de l'État angolais et commandant en chef des Forces armées angolaises (FAA), João Lourenço.

Il a dit que l'attention a été attirée sur la prudence avec les moyens techniques placés dans les unités militaires et policières, notamment les armes et les munitions, car le pays est témoin de plusieurs crimes commis par des citoyens utilisant des armes à feu.

En revanche, il a désapprouvé certaines déclarations faites par certains éléments après leur retraite, qui violent toutes les normes, règles et procédures « qu'un général doit avoir », constituant un acte de crime contre l'État.

Dans ce cas, il a rappelé que les organes de justice militaire ont la responsabilité de surveiller et de prendre les mesures requises par la loi.

Au cours de la cérémonie, ont été investis António Cassova, directeur du Bureau du Chef du Service militaire de renseignement et de sécurité, Deolinda Paulo Sanjimba, chef de la Direction de la sécurité électronique du Service militaire de renseignement et de sécurité, et Francisco Ramos da Cruz, chef de la Direction de l'Organisation et de l'Information de la Direction Principale de Contre-Intelligence Militaire de l'État-major Général des Forces Armées Angolaises.

João Paulo Suzana, en tant que conseiller du chef du Service de renseignement et de sécurité militaire, Miguel Quinanga, chef de la direction opérationnelle de la direction principale de contre-intelligence militaire de l'état-major général des forces armées angolaises, et António da Conceição Francisco pour le poste de commandant adjoint pour l'éducation patriotique de l'unité de défense présidentielle de la Maison militaire du Président de la République ont également été installés à ces nouvelles fonctions.