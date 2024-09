Togo: La Mairie de Golfe 2 annonce une batterie de mesures d'accompagnement et de prévention

Le 03 Septembre dernier, les femmes du marché de Kégué sur le territoire communal de Golfe 2 ont été victimes d'un incendie, qui a causé des dégâts matériels graves. Pour comprendre et explorer des pistes possibles de ce qui a occasionné ce drame et prévenir dorénavant ces genres de drame sur les plateformes de marché sous leur juridiction, les premiers responsables de la Mairie de la Commune de Golfe 2, Bè Centre, ont tenu ne séance de travail avec les femmes les responsables des femmes des marchés de Kégué, de Nukafu et d'Attiégou, ce Mardi 10 Septembre 2024, à Lomé.

Au cours des échanges, et en attendant les résultats de l'enquête diligentée à la suite de l'incendie du marché de Kégué, des hypothèses sur les pistes possibles de l'incendie ont été ébauchées. Entre autres il y a celle de l'utilisation de fourneaux et de bouteilles de gaz sur la plateforme de marché par certaines femmes, mais également les installations de courants électriques faites sans grand contrôle.

« Nous nous sommes rendu compte que dans le marché qu'il y a eu des femmes qui ont des fourneaux avec des feux, des femmes avec des gaz, d'où pouvait provenir le mal. En attendant que la police scientifique livre les résultats de ses enquêtes, nous aussi nous avons nos pistes, et celle plausible, est qu'il y avait eu de l'usage de feu dans le marché de Kégué et ce qui pourrait être naturellement la cause », a évoqué Pasteur Edoh Komi, Premier Adjoint au Maire, Maire principal intérimaire.

Une batterie de mesures contre les incendies et accompagner les femmes

Au terme de cette séance de travail, une batterie de mesures a été annoncée. Il s'agit d'abord de celle préventive pour barrer la route à de tels drames. « A partir d'aujourd'hui, tout usage de feu, de fourneau, de gaz est strictement interdit, et qu'un endroit sera très rapidement attribué pour que les femmes qui préparent à manger puissent rester là, ce qui pourrait nous éviter très prochainement ces incendies », a-t-il informé.

De même, il est indiqué que désormais pour des installations électriques, il ne sera plus possible pour les femmes des marchés de faire intervenir n'importe quel électricien. Ainsi, la Mairie promet mettre à disposition son propre électricien pour que le travail soit bien faire et soit sous contrôle.

De même, il a été question entre les parties, de mesures urgentes d'accompagnement des victimes. Sur ce point, il est indiqué que « depuis le jeudi dernier, nous avons rouvert le marché et nous avons exempté toutes les femmes du paiement des taxes jusqu'à ce lundi (09 Septembre 2024, ndlr) avant de reprendre. Ensuite, tous ceux qui sont victimes de l'incendie sont désormais exonérés des taxes sur le marché, parce que certains veulent reprendre l'activité.

Nous avons suspendu cela jusqu'au 31 décembre prochain. Nous sommes en train d'aménager le lieu pour que rapidement ces femmes puissent l'intégrer et que le droit de place pour ces victimes-là qui est aussi annulé jusqu'à nouvel ordre. Ce sont là des mesures que nous sommes en train de prendre pour accompagner ces femmes, victimes, sachant qu'elles ont perdu beaucoup de choses, et qu'il y a eu beaucoup de dégâts matériels ». L'exécutif de la commune a aussi relevé qu'il y a deux catégories de sinistrées.

« Il y a des gens qui ont été affectés par le feu et d'autres qui ont été victimes de vol. Les premiers sont une cinquantaine, alors que les victimes de vols de la part des individus mal intentionnés qui ont profité de cette occasion-là, sont une vingtaine. Donc en tout, nous avons eu 70 personnes qui sont affectées par cet incendie. Recensées, enregistrées et auditionnées ».

Une démarche appréciée par les femmes des marchés de Golfe 2

Victimes comme non victimes, les femmes des marchés de Kégué, de Nukafu et d'Attiégou ont apprécié l'écoute et le geste de la Mairie à leur endroit. Une des victimes du sinistre du marché de Kégué, dame Mignanou Aziaka, n'a pas caché sa satisfaction. « Ils (les responsables de la Mairie, ndlr) nous ont prodigué des conseils, nous sommes satisfaits. Nous avons été contentes de la démarche qui vise à éviter que ces drames ne se reproduisent plus », a-t-elle confié à notre reporter. « Les femmes sont en bonne santé, sauf qu'elles sont très affectées, moralement et psychologiquement. Nous adhérons aux mesures qui ont été énumérées », a-t-elle poursuivi.

Autre voie de ces femmes partenaires de la Mairie, c'est celle de la Secrétaire générale du regroupement des femmes du marché de Nukafu, Yawavi Agblégoé, qui a aussi pris part à la séance. Si dans la même dynamique que « sa » prédécesseur, elle est contente de l'acte posé par la Commune de Bè Centre, elle a également salué « cette démarche, c'est une démarche très appréciée. Ça prouve qu'il y a une collaboration entre les comités des marchés et l'administration de la mairie. C'est à féliciter ».

Quand aux mesures prises en faveur de ses camarades de Kégué, victimes du sinistre, a indiqué trouver que « c'est trop peu » et qu' « ils peuvent faire mieux. Mais comme on le dit, la plus belle fille ne peut donner que ce qu'elle a. On sait que les communes s'auto-gèrent. Donc on ne peut pas trop leur demander. C'est ce qu'ils ont qu'ils ont proposé. Toutefois, on les remercie pour l'écoute et les dispositions qu'ils prennent toujours pour que les femmes des marchés soient en bonne forme ».

En attendant que toutes ces mesures ne se traduisent dans les faits, la Mairie travaille alors à l'érection d'apatams pour permettre aux femmes affectées par le drame de reprendre les activités au plus vite comme elles l'ont souhaité. Egalement, ces dernières sont donc conviées au strict respect du code de bonne conduite institué par elles-mêmes pour leur mieux être sur les plateformes de marché. Un code qui pourrait être revisité et faire l'objet dans un futur proche de document de base pour la rédaction d'une note applicable dans les plateformes de marché de la Commune de Golfe 2.