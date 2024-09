Cote d'Ivoire: Symposium des entraîneurs - Emerse Faé, le sélectionneur des Éléphants en tête d'affiche

Abidjan s'apprête à accueillir, les 12 et 13 septembre 2024, le Symposium des Entraîneurs de la CAN TotalEnergies, un événement d'envergure qui réunira une cinquantaine de sélectionneurs africains. En tête d'affiche de ce symposium, Emerse Faé, le sélectionneur de l'équipe nationale ivoirienne, figure emblématique de la renaissance des Éléphants lors de la CAN TotalEnergies 2023, fait déjà sensation.

L'événement, qui se tiendra à Abidjan, sera l'occasion pour les entraîneurs issus des associations membres de la Confédération Africaine de Football (CAF) de se pencher sur les performances des équipes nationales lors de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations, considérée comme la meilleure de l'histoire du tournoi. Parmi les autres figures majeures attendues, l'ancien sélectionneur du Nigeria, Jose Peseiro, qui a conduit son équipe en finale, sera également présent.

Le Symposium s'ouvrira par une discussion sur l'héritage durable du football africain, en présence du Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, de représentants du gouvernement ivoirien, et du président de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF), Yacine Idriss Diallo. Ce sera une occasion pour ces personnalités de souligner l'impact croissant du football africain sur la scène internationale.

Aux côtés de Faé et Peseiro, d'autres grands noms du football africain comme Avram Grant (Zambie), Sébastien Desabre (RD Congo), Nana Otto Addo (Ghana), et Collin Benjamin (Namibie) seront également de la partie, apportant ainsi leurs expertises et leurs expériences à cet événement de haut niveau.

Cet événement permettra de faire le point sur les stratégies et performances des équipes nationales, tout en jetant les bases de futures collaborations entre les acteurs majeurs du football africain. Abidjan, centre névralgique du football continental, devient ainsi pour deux jours la capitale des entraîneurs africains.

Le Symposium des Entraîneurs de la CAF à Abidjan s'annonce comme une plateforme unique pour réfléchir à l'avenir du football africain, avec en ligne de mire une CAN 2023 qui restera dans les annales.