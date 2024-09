Angola: La vision d'Agostinho Neto s'aligne sur les ODD

Soyo (Angola) — La vision du premier président de l'Angola, António Agostinho Neto, sur l'économie et le bien-être social, est parfaitement alignée sur les actuels Objectifs de développement durable (ODD), définis par l'Organisation des Nations Unies (ONU). C'est ce qu'a déclaré le professeur universitaire Lando Emanuel Pedro, pour qui Neto avait une idée claire lorsqu'il proclamait l'agriculture comme base et l'industrie comme facteur décisif pour le développement durable du pays.

Dans une interview accordée à l'ANGOP, sur la vie et l'oeuvre du héros national, le professeur a rappelé que les Objectifs de Développement Durable font appel à une action mondiale qui vise à éliminer la pauvreté, à protéger l'environnement et le climat et faire en sorte que les gens jouissent de la paix et de la prospérité.

"Agostinho Neto avait déjà la vision d'éradiquer la faim et la pauvreté, défendant l'investissement dans l'agriculture et l'industrie, ce dernier secteur devant permettre la transformation des produits fabriqués et générer une chaîne de valeur, plus de revenus et d'emplois", a-t-il souligné.

Selon la source, les ODD sont alignés sur le bien-être social et garantit non seulement la production, mais aussi la transformation et la consommation de manière durable.

Il a mentionné que cette vision s'inscrivait dans les politiques créées par le Gouvernement angolais visant à diversifier l'économie nationale et donc les sources de revenus du pays, en investissant de manière durable dans l'agriculture, l'industrie et d'autres secteurs productifs.

« Produire et transformer des produits est la bonne voie, mais de manière durable, sans nuire à l'environnement et sans compromettre les générations futures », a-t-il déclaré.

Le pays célèbre le 17 septembre la journée du héros national.

Le premier président de l'Angola est né le 17 septembre 1922 dans le village de Caxicane, Icolo et Bengo et est décédé le 10 septembre 1979 à Moscou, en Russie, des suites de maladie.