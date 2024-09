Gabon: La Cour Constitutionnelle de la Transition, un an après ?

Le 12 septembre 2023, Dieu-Donné ABAGA OWONO prêtait serment comme Président de la Cour Constitutionnelle de la Transition. Que retenir un an après ? Tenter de répondre à cette question de manière exhaustive dans un article serait prétentieux, car la liste des réformes internes au fonctionnement efficient de l'institution et de ses initiatives républicaines est longue.

Mais nous allons nous essayer à en citer les actes les plus marquants. En effet, selon le témoignage du personnel de l'institution, pour séréniser le climat social, qui était déjà très lourd, voire délétère, le Président a, entre autres réformes, instauré l'assurance maladie pour tout le personnel, harmonisé les primes, revu à la baisse le budget de fonctionnement qu'il estimait trop élevé, ouvert les stages à tous les agents qui le souhaitent, etc.

Hormis ses missions regaliennes - la tenue de multiples audiences - le rendu des décisions - etc., elle brille surtout par sa capacité à mener une diplomatie constitutionnelle. Cela signifie, en termes simples, que le Président de la Cour Constitutionnelle défend avec efficacité le dispositif constitutionnel de notre pays, en période de transition, période hautement sensible et délicate, auprès des partenaires nationaux et internationaux du Gabon.

Car, le 30 aout 2023, ce combat crucial n'était pas gagné d'avance. Il serait même utile de reconnaître et de dire avec sincérité que la réussite de la Transition dépendait de cette condition sine qua nun.

Les multiples voyages et prises de parole de monsieur ABAGA OWONO dans les organismes internationaux, notamment à l'Union Européenne, à la CEAC, par exemple, et sa présence dans certaines étapes de la tournée républicaine du Président de la Transition répondent à ce besoin à la fois de porter la caution constitutionnelle du CTRI partout besoin sera et de marquer dans l'opinion la solidarité au sein d'un régime exceptionnel.

Il est très important de le rappeler à ceux qui deverseraient dans des comparaisons et des amalgames tendatieux.

Un an après, le President Cour Constitutionnelle de la Transition, Dieu-Donne Abaga Owono, en phase avec les ambitions du CTRI de restaurer notre pays, a su redonner la dignité à une Institution qui était totalement déconnectée et vomie du peuple.

Elle retrouve peu à peu sa place d'institution citoyenne qui sert les gabonais et non qui se sert d'eux, voire qui les torpillent. Vivement qu'avec les enjeux électoraux avenir, qu'elle se cimente davantage dans le coeur des gabonais ! C'est cette image d'une Cour Constitutionnelle pleinement au service de la République que les gabonais désirent préserver après la Transition.