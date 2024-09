Congo-Kinshasa: Beni - Des abonnés contre les ajouts allant de 3 à 17 USD dans leurs factures mensuelles d'électricité

De nombreux abonnés de la société Energie du Nord-Kivu (ENK) à Beni ont dénoncé, mercredi 11 septembre, les ajouts, allant de 3 à 17 USD dans leurs factures mensuelles d'électricité. Se livrant à Radio Okapi, ils qualifient cette perception obligatoire d' « escroquerie » et plaident pour l'implication du gouvernement afin de décanter cette situation.

Ces abonnés désapprouvent ces ajouts qui, d'après eux, paupérisent davantage une population durement touchée par les effets de l'insécurité. « Chers responsables de ENK nous pleurons et souffrons beaucoup. Vous avez de la chance de gagner par exemple 20 USD et on veut acheter des unités pour le courant, malheureusement, du coup, on vous coupe encore 7 USD chaque mois. Avec cette vie que nous menons actuellement à cause de la guerre, et qui nous a rendu pauvre, c'est compliqué », a confié un habitant de Beni.

En réaction à ces plaintes, la ENK indique qu'il ne s'agit pas de frais de location du compteur comme les gens le prétendent, mais plutôt celui de maintenance du compteur. Pour Philémon Musavuli, son chargé de communication, ces frais sont payés selon la capacité du compteur :

« Les compteurs sont des matériels privés de la société ENK qu'elle remet à chaque abonné après son raccordement. Alors, s'ils payent les frais de maintenance compteur qu'ils appellent location compteur, c'est une erreur. On ne loue jamais un compteur, mais on paye les frais de maintenance ».

En cas d'une panne de ce compteur, la société a l'obligation de le réparer gratuitement ou de remettre un nouveau compteur sans rien payer grâce aux frais payés mensuellement. Ces frais sont précisés dans l'article 9 du contrat que chaque client signe avec la société pour garantir le bon fonctionnement du compteur. Il y en a qui payent 2.9 USD par mois, mais ceux qui utilisent le courant au-delà de trois Kva par exemple, des industries ou ceux qui le font pour des faits commerciaux payent 7 dollars américains et plus le mois.