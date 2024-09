Sénégal: Secteur primaire - La DPEE note une contraction de 1,0% au deuxième trimestre 2024

Au deuxième trimestre 2024, l'activité du secteur primaire (hors agriculture et sylviculture), corrigée des variations saisonnières, s'est contractée de 1,0%, en variation trimestrielle, en liaison avec le repli observé dans le sous-secteur de la pêche (-11,3%) ; l'élevage ayant affiché une hausse de 2,2%.

Sur un an, explique la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee), le secteur primaire s'est consolidé de 1,4% et 3,1%, respectivement, au deuxième trimestre et sur le premier semestre 2024. Sur cette dernière période, la performance enregistrée reflète la bonne tenue simultanée des sous-secteurs de l'élevage (+2,9%) et de la pêche (+3,8%).

Quant à l'activité du secteur secondaire est marquée par une croissance de 3,0%, en variation trimestrielle. Cette bonne orientation est attribuable, principalement, aux activités extractives (+5,6%), aux autres industries manufacturières (+17,6%), à la « production de la filature, du tissage et de l'ennoblissement textile » (+19,7%), à la fabrication de produits agro-alimentaires (+1,5%), au « raffinage du pétrole et cokéfaction » (+10,9%), à la fabrication de matériels de transport (+10,7%) et au « travail du caoutchouc et du plastique » (+8,3%).

En revanche, des contractions sont notées dans la construction (-1,8%), la « production et distribution d'électricité et de Gaz » (-2,1%) et la « production et distribution d'eau, assainissement et traitement des déchets » (-4,0%). En glissement annuel, l'activité du secteur secondaire a diminué de 1,0% et 3,7% respectivement au deuxième trimestre et en cumul sur les six premiers mois de 2024.

Le recul noté sur le premier semestre est, essentiellement, imputable aux activités extractives (-11,3%), à la fabrication de produits agro-alimentaires (-5,3%), à la « production de la filature, du tissage et de l'ennoblissement textile » (-8,2%), aux autres industries manufacturières (-7,0%) et à la « fabrication de papier cartons et d'articles en papier ou carton » (-18,9%).

Toutefois, sur la période, la « production et distribution d'électricité et de Gaz » (+14,3%), la fabrication de matériels de transport (+52,8%), la « production et distribution d'eau, assainissement et traitement des déchets » (+7,1%), la « fabrication de ciment et d'autres matériaux de construction (+2,0%), la production de l'égrenage du coton (+18,9%) et le « travail du caoutchouc et du plastique » (+1,1%) se sont bien comportés.

S'agissant le secteur tertiaire, renseigne la Dpee, l'activité économique s'est repliée de 4,1%, comparativement au trimestre précédent. Cette évolution est imputable aux contreperformances des « activités spécialisées, scientifiques et techniques » (-24,2%), des services immobiliers (-14,2%) et de l'information et la communication (-3,6%). Par ailleurs, une bonne tenue de l'activité est observée dans l'hébergement et la restauration (+14,6%), les services financiers et d'assurance (+1,1%), l'administration publique (+1,0%), les services de soutien et de bureau (+3,1%) et les « activités artistiques, culturelles, sportives et récréatives » (+14,5%).