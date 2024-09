Gabon: Amicale Angome du pays - Le bureau exécutif en réunion stratégique pour d'autres éventuelles sorties

Le bureau exécutif de la plate-forme associative Amicale Angome du Gabon (AAG) que dirige Henri Paul Nang Bioghe s'est réuni ce 10 septembre à leur siège d'Atong-Abe, dans le deuxième arrondissement de la commune de Libreville. L'objectif est de préparer les activités qui devront être menées à cour et à long terme et booster les membres sur l'état d'esprit qui doit caractériser chacun d'eux pour une meilleure dynamique

C'est dans l'esprit d'unité, de solidarité et d'entraide comme le dit leurs slogan, que le bureau exécutif de la structure associative Amicale Angome du Gabon(AAG) s'est retrouvé ce 10 septembre dernier à leur siège qui est situé dans le deuxième arrondissement de Libreville pour peaufiner et voir ensemble, les actions amenées à cour, moyen et long terme.

L'entraide étant le socle et l'activité principale de leur association, plusieurs cas de personnes économiquement faibles et défavorisées ont été identifiées dans le grand Libreville et dans le reste des provinces du Gabon. Un programme qui va constituer les prochaines sorties d'AAG dans les tous prochain jours.

Une option salvatrice que se sont fixé les membres de ladite association pour être plus proche des personnes les plus vulnérable. « Nous avons décidé ensemble, de soutenir les personnes âgées et les plus vulnérables, pas parce que nous avons des gros moyens, non, mais par amour du prochain. Que chacun de nous mette du sien pour que nous puissions atteindre notre objectif fixé » a martelé Henri Paul Nang Bioghe, président d'AAG à ces membres du bureau.

La trésorerie a donc rappelé aux membres du bureau exécutif, l'importance pour ceux là qui ne sont pas à jour au niveau de leur cotisation de le faire le plus rapidement possible. La prochaine réunion dudit bureau exécutif a été programmé pour le mois de novembre prochain.