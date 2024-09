Seychelles: La tour de l'horloge Victoria du pays, vieille de 121 ans, sera entièrement rénovée par l'entreprise de fabrication d'origine

L'un des éléments les plus emblématiques de la nation insulaire, l'un des monuments les plus anciens de Victoria, la capitale des Seychelles, va faire l'objet d'une rénovation complète. La tour de l'horloge Victoria, datant de l'époque coloniale britannique, a été érigée à la mémoire de la reine Victoria en avril 1903.

Au cours de ses 121 années d'existence, la tour de l'horloge n'a jamais fait l'objet de travaux majeurs, mais cela est sur le point de changer puisque l'Institut national de la culture, du patrimoine et des arts des Seychelles (SNICHA) se lancera dans un projet de restauration de l'horloge et du mécanisme de sonnerie de l'horloge. Les travaux seront réalisés par Gillett and Johnston (Croydon) Ltd, une entreprise britannique qui a fabriqué la tour de l'horloge au début des années 1900.

Selon Cécile Kalebi, secrétaire permanente à la culture du SNICHA, la restauration de l'ensemble de la tour de l'horloge, de sa structure et de son mécanisme est cruciale pour préserver le patrimoine historique et culturel des îles.

"Avec l'expertise technique appropriée, les matériaux et le soutien d'un consultant international, ce projet garantira que lorloz (tour de l'horloge en créole) continue d'être un fier symbole de l'histoire et de l'héritage de la ville", a déclaré Mme. Kalebi à la SNA lundi.

Un expert de Gillett et Johnston, Gerald Coombes-Winyard, était dans le pays pour une évaluation complète de la tour de l'horloge et une évaluation des travaux à effectuer.

%

"L'horloge est en très bon état pour son âge ; elle a 121 ans et n'a pas été entièrement rénovée. La planification est donc essentielle pour minimiser les perturbations sur le processus lui-même", a expliqué M. Coombes-Winyard.

"Ce que nous prévoyons de faire, c'est d'assembler des équipements d'accès adaptés pour ensuite choisir des sections de l'horloge et en démonter une partie à la fois", a indiqué l'expert, ajoutant que toutes les précautions seront prises, sous étroite surveillance, afin de maintenir la tour de l'horloge aussi traditionnelle et originale possible, en gardant l'héritage de l'horloge elle-même. Le plan est d'enlever complètement la tour de l'horloge et de la rénover dans un autre endroit.

Benjamine Rose, directrice exécutive du Conseil national des ressources du patrimoine des Seychelles (SNHRC), a déclaré que la mise en oeuvre de ce projet est très urgente "pour éviter une nouvelle détérioration et maintenir son importance historique et culturelle".

Les travaux de rénovation, qui devraient s'étaler sur plusieurs mois, comprendront la restauration de l'horloge et du mécanisme de carillon dans leur état de fonctionnement d'origine, la restauration de l'exactitude du chronométrage et du carillon, le remplacement des matériaux internes délabrés conduisant à la préservation et au statut d'icône de la tour de l'horloge.

Dans un article publié en 2018 par la SNA pour commémorer le 115e anniversaire de la tour de l'horloge, le regretté historien seychellois Tony Mathiot a déclaré que « l'inauguration de la tour de l'horloge Victoria dans notre petite capitale, le mercredi 1er avril 1903, a été un événement précurseur qui a introduit un nouveau chapitre dans l'histoire de nos îles."

La tour de l'horloge, qui coûtait à l'époque environ 468 dollars - environ 12'300 dollars en dollars actuels - a été fabriquée en fonte par Gillet & Johnson, un horloger et fondeur de cloches basé à Croydon, en Angleterre. Ceux-ci étaient connus sous le nom de « Little Big Bens » en raison de leur similitude avec la tour de l'horloge du Parlement de Londres.

M. Mathiot a déclaré : « Tout au long de ces décennies, comme un être vivant, la tour de l'horloge a été témoin de notre évolution progressive d'un protectorat insulaire à une souveraineté républicaine. »

La tour de l'horloge était une réplique de celle placée à l'entrée de la gare Victoria sur Vauxhall Bridge Road à Londres en 1892 pour commémorer le jubilé de diamant de la reine Victoria.

M. Mathiot a déclaré : « La tour de l'horloge est arrivée démontée dans neuf caisses par bateau postal - mais pas toutes ensemble. Le 11 février 1903, sept caisses sont arrivées, les deux autres ayant été déchargées par erreur à Maurice. Celles-ci sont arrivées un mois plus tard.

Il a été érigé à l'intersection de la rue Francis Rachel (actuellement rue Pierre de Possession), de l'avenue State House, de la rue Albert et de l'avenue de l'Indépendance. La tour de l'horloge, qui était à l'origine noire, a été peinte en argent brillant en 1935 lors des célébrations commémorant le jubilé du roi George V.

Un fait intéressant à propos de la tour de l'horloge est que ses carillons ont été entendus pour la première fois 96 ans après sa construction. Le son de sa cloche a été entendu pour la première fois le 17 septembre 1999, suite au remplacement de son mécanisme à ressort par un mécanisme électronique. Après cette rénovation complète, la tour de l'horloge retrouvera son lustre d'antan et ses carillons résonneront dans l'une des plus petites capitales du monde.

Mme. Kalebi a ajouté que l'institut documenterait l'ensemble du processus et toutes les étapes des travaux de rénovation, et que ceux-ci figureraient dans une exposition qui coïnciderait avec le dévoilement de la tour de l'horloge rénovée.