Madagascar: Grand Rallye du pays - « La 45e édition sera grandiose » dixit Fanoa Rakotoson

interview

Le club Asa Tana prendra en charge l'organisation de la 45e édition du Grand Rallye de Madagascar du 11 au 13 octobre. Le président Fanoa Rakotoson a pour ambition de faire de cet événement un événement inoubliable. Interview.

Pouvez-vous nous parler un peu du club Asa Tana ?Fanoa Rakotoson :

« Le club Asa Tana a été fondé en 2000 par Tsiory Randriamifidimanana. Nous sommes reconnus par le Rallye Tour de Tana et avons un pilote emblématique, Jean-Yves Ranarivelo, dit Joda, qui détient le record du plus grand nombre de victoires en rallye à Madagascar. Je suis le quatrième président, et j'en suis à mon deuxième mandat. En dehors de la compétition, nous organisons des événements pour développer la discipline, comme des sessions de pilotage et des distributions de dons dans les villages traversés par les courses. Cette année, nous avons le privilège d'organiser le 45e RIM ou Grand Rallye de Madagascar. »

Qu'est-ce qui rend cette édition spéciale ?

« Depuis trois ans, l'organisation du Grand Rallye se fait à tour de rôle. Après TMF et Asacm, c'est notre tour. Cette édition, appelée Grand Rallye de Madagascar Sodirex by Asa Tana, se déroulera en parallèle avec le Salon de l'Auto. Ce sera donc une semaine riche pour les passionnés de rallye et d'automobile. Le départ sera donné au CCI Ivato le 11 octobre. Nous allons essayer de combiner les deux événements. Le rallye sera retransmis en direct sur un grand écran au stand de Sodirex. Après 72 années d'histoire, ce sera le plus grand événement que nous ayons jamais organisé, et nous comptons en faire un événement grandiose. »

Où en sommes-nous dans les préparations ? :

« Les préparations battent leur plein. Nous faisons tout notre possible pour améliorer l'état des routes. Il ne nous reste plus qu'à obtenir les autorisations nécessaires des communes. »

Quelle ambiance est attendue pendant la course ?

« C'est la quatrième manche avant la dernière, avec une longue distance et un coefficient très important. Elle promet d'être palpitante et déterminante. Il y aura diverses animations pour les spectateurs. Nous attendons environ quarante équipages, dont des étrangers. Quant à Asa Tana, nous alignerons dix pilotes dans différentes catégories. »