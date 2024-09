Tunisie: Gouvernorat de Médenine - Des chantiers qui ne peuvent plus attendre !

Accéder à un poste clé dans le gouvernement n'est guère une partie de plaisir. En effet, chacun est appelé à assumer sa pleine responsabilité et devrait faire de son mieux pour faire bouger les choses.

Beaucoup de travail attend le nouveau gouverneur de Médenine. En dépit des efforts fournis par son prédécesseur, surtout lors de la saison estivale au cours de laquelle l'île de Jerba et Zarzis avaient fait le plein, au niveau touristique. D'autres secteurs auraient mérité une véritable lutte contre vents et marées.

Faire preuve de détermination

Le démarrage de la mission du premier responsable du Sud- Est ne s'annonce guère facile. En effet, bientôt, la rentrée scolaire, la saison sportive, la campagne oléicole, la lutte contre la migration clandestine et la gestion des flux des migrants subsahariens à Zarzis. Sans pour autant oublier les fameuses élections présidentielles qui sonnent à nos portes. Tout cela sans compter les dizaines de projets programmés et qui attendent d'être réalisés. Pour réussir, il faudrait donc faire preuve d'enthousiasme et de détermination et disposer d'un nombre suffisant et compétent de personnel et du matériel. Sachant que Médenine est parmi les plus grands gouvernorats du pays.

Main dans la main

A ce propos, la campagne oléicole, elle, s'annonce bonne cette année. Mais c'est bien dommage ! Le paysage forestier est lamentable. En effet, des tonnes de déchets de toutes sortes et des matériaux de construction sont jetés partout.

Certaines pistes agricoles sont impraticables et leur aménagement exige le recours à une tractopelle. En outre, il faut multiplier dès à présent les contrôles des agents du ministère de l'Agriculture. De même, l'infrastructure sportive, et essentiellement les stades de Zarzis, Ben Guerdane, Djerba et Médenine méritent dans leur totalité d'être entretenus ou rénovés. Les campagnes de propreté sont également indispensables dans les alentours des institutions scolaires qui se préparent à ouvrir leurs portes.

Le gouverneur ne connaît, peut-être pas, la région, mais le secrétaire général du gouvernorat ainsi que les neuf délégués sont là pour le renseigner et lui tendre la main, afin de lui faciliter la mission.