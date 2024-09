Tunisie: Exposition - Salammbô. De Flaubert à Carthage

Une invitation à redécouvrir le roman de Flaubert sous un nouveau jour, en explorant son impact sur l'art et la culture, tout en rendant hommage à l'héritage historique de Carthage.

N'est-il pas naturel de raviver le mythe de Salammbô dans le pays même où il puise sa source ? L'ancienne Carthage et son faubourg Mégara ont inspiré Flaubert, dont le roman a suscité, et suscite jusqu'à nos jours, comme par un retour de balancier, de multiples créations plastiques en Tunisie et en France.

C'est dans cette optique que le Musée National du Bardo s'apprête à accueillir une exposition unique intitulée «Salammbô. De Flaubert à Carthage», qui se déroulera du 24 septembre 2024 au 12 janvier 2025. Après des passages à Rouen et Marseille, l'exposition revient à ses racines, offrant une nouvelle perspective sur le célèbre roman historique de Gustave Flaubert.

En collaboration avec la Réunion des musées métropolitains Rouen Normandie, le Mucem, l'Institut national du patrimoine, l'Institut français de Tunisie et l'Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle, l'exposition explore comment *Salammbô* a été interprété et a inspiré divers artistes au fil du temps. L'événement propose un voyage à travers la littérature, la peinture, la sculpture, la photographie, le cinéma et l'archéologie, montrant comment le roman a influencé et a été influencé par ces différentes formes d'art. Les visiteurs auront l'occasion de découvrir des œuvres inspirées par «Salammbô», ainsi que de participer à une série d'activités culturelles, telles que des concerts, des lectures musicales, des ateliers d'écriture et des expériences en réalité virtuelle.

%

Ces événements offrent une immersion dans l'univers du roman, tout en permettant une interaction créative avec le thème. En parallèle, des rencontres professionnelles et scientifiques permettront aux experts de discuter de l'impact de «Salammbô» et de ses répercussions culturelles. Ces échanges enrichiront la compréhension du roman et de son influence. «Salammbô.

De Flaubert à Carthage» est une invitation à redécouvrir le roman de Flaubert sous un nouveau jour, en explorant son impact sur l'art et la culture, tout en rendant hommage à l'héritage historique de Carthage.