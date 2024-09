Tunisie: CAB - Gestion de l'effectif - C'est approximatif !

La patience semble avoir des limites du côté des supporters. Imed Ben Younes est averti.

Les supporters «jaune et noir» n'arrêtent pas d'épiloguer sur la défaite concédée, le week-end dernier, contre la JSO à El Omrane. Ce n'est pas la défaite en elle-même qui les a mis en colère, mais plutôt la formation rentrante sans cesse changeante et donc déstabilisée. Les choix laissent dubitatifs plus d'un dans le public bizertin quant à un éventuel saut qualitatif. Il est vrai que vers la fin de la saison passée, les Cabistes ont laissé une bonne impression et tous les observateurs leur prédisaient un avenir prometteur. Pour peu qu'ils continuent dans la même ligne de conduite !

Joueurs clés oubliés

L'effectif possède, en effet, une large marge de progression. Seulement à l'aube de ce nouvel exercice et avec les recrutements effectués, bien des postes ont été chambardés et l'équilibre a été rompu. Le match contre l'USM, à l'occasion de la journée inaugurale, en est la parfaite illustration. On a pensé que des corrections allaient être apportées pendant la pause d'une semaine, le temps nécessaire de remettre le puzzle à l'endroit. A la surprise générale, le staff technique a, de nouveau, ignoré certains joueurs- clés qui constituaient la colonne vertébrale de l'équipe. On pense notamment à Ferchichi, Cissoko, aux valeureux suppléants Yesser et Rayen Mechergui, voire à Oussama Ali qui semble prêt à l'emploi après sa méchante blessure.

Et la liste est encore longue. Le résultat est que l'on ne voit pas de progrès... Le temps n'est plus à l'essai et encore moins à la tergiversation. Le CAB était en cours de construction. Aujourd'hui, il marche à reculons même s'il est trop tôt pour juger du travail de Imed Ben Younes. Nous ne voulons en aucune manière «chahuter» l'entraîneur cabiste, mais force est de constater que les Nordistes ont montré, jusqu'ici, un visage qui ne rassure pas. De plus, avec Ben Younes, ils ne gagnent toujours pas en dehors de leurs bases comme en témoignent les matches amicaux face à l'ESHS à Hammam-Sousse et devant la JSO chez elle.

Avec l'arrivée de Samir Yaâcoub à la présidence, le CAB a entrepris un travail en profondeur depuis plus d'un an, il n'y a aucune raison de se retrouver, après cette période, à la case départ. Et qui n'avance pas recule ! Les fans commencent à s'impatienter. Ils sont de plus en plus nombreux dans les réseaux sociaux à mettre en avant le nom de Sami Gafsi comme remplaçant de Imed Ben Younes. C'est dire à quel point la déception et la frustration sont grandes dans les rangs des supporters. L'issue du match de ce dimanche contre l'UST à Tataouine éclairera davantage le chemin à prendre...