Tunisie: Sixième réunion du Comité supérieur pour l'accélération de la réalisation des projets publics Maddouri - « La réalisation des projets publics et privés est une priorité urgente pour le gouvernement »

Le Chef du gouvernement, Kamel Madouri, a souligné, lors de sa présidence hier de la sixième réunion du Comité supérieur pour l'accélération de la réalisation des projets publics, l'importance d'accélérer la réalisation des projets publics et privés en tant que priorité urgente pour le gouvernement, conformément aux instructions du Président de la République, et ce, dans le but de créer une dynamique économique, de générer des opportunités d'emploi et de faire de la Tunisie une destination attractive pour les projets d'investissement.

Il a également appelé toutes les structures et entreprises publiques à se concentrer sur les exigences de la gestion et de la gouvernance des projets publics, et à accélérer la mise en place des commissions sectorielles pour le suivi des projets dans tous les ministères. Cela inclut la coordination avec les commissions régionales de suivi des projets, ainsi qu'avec la commission technique et le Comité supérieur pour l'accélération de la réalisation des projets publics au niveau central, tout en mettant en place un tableau de bord pour le suivi de la réalisation des projets publics, selon un communiqué de la présidence du gouvernement.

Maddouri a insisté sur le rôle des ministères en tant que force de proposition pour résoudre les problèmes techniques et fonciers, lever les obstacles procéduraux et évaluer les textes législatifs et les procédures afin qu'ils deviennent une force motrice pour la réalisation des projets, et non un frein. Il a également souligné l'importance pour les gouverneurs et les services régionaux des différents ministères et structures publiques d'assumer leur rôle de suivi et d'accompagnement de ces projets.

Pour sa part, la ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Fatma Thabet Chiboub, a présenté un exposé sur les problèmes et les difficultés ayant empêché la mise en oeuvre du projet d'unité de production de phosphate commercial à Oum El Khcheb. Ensuite, le Comité supérieur pour l'accélération de la réalisation des projets publics a pris une série de décisions visant à résoudre un certain nombre de points en suspens qui ont empêché la réalisation de toutes les composantes du projet dans les délais fixés.

Il a également appelé la Compagnie des phosphates de Gafsa à accorder une attention maximale à l'achèvement du projet, en mettant en place toutes les ressources humaines, matérielles et logistiques nécessaires et en assurant une bonne gouvernance de sa réalisation, tout en coordonnant avec toutes les parties concernées et les entreprises impliquées pour trouver des solutions consensuelles afin de reprendre les travaux dans les meilleurs délais.