Tunisie: Ecosystème d'affaires eBonus Market, une plateforme de commerce prometteuse

eBonus Market.tn tente de faire évoluer l'écosystème d'affaires et a pour objectif de favoriser la création d'un revenu supplémentaire universel en augmentant le pouvoir d'achat, de réduire les besoins de trésorerie et donc la création d'opportunités, la reconstruction et le développement économique.

Dans ce contexte, Ahmed Kemali, gérant et fondateur de la plateforme commerciale eBonus Market, a révélé que, vu que nous traversons la période post Covid-19, notre économie est en berne et sous l'effet de deux facteurs. En effet, tous nos acteurs économiques souffrent de la baisse de leur trésorerie et leurs besoins de liquidité ne cessent de croître, l'économie n'ayant pas encore réussi à absorber les effets externes négatifs à savoir le Covid, la hausse des prix internationaux, et les tensions politiques et militaires mondiaux.

Notre nouveau concept économique est capable de sauver nos entreprises publiques et privées qui sont au bord de la faillite, de booster le pouvoir d'achat des consommateurs et d'aider l'Etat à réduire ses déficits budgétaires commerciaux et baisser son endettement. Et ceci n'est possible qu'ensemble, en regroupant et interconnectant tous les acteurs économiques sur une seule plateforme commerciale.

Il faut aussi un plan de fidélisation (de récompense et remboursement) et une monétisation de nos consommations et facteurs temps et ce sont les facteurs en commun des différents acteurs. On est en pleine ère de connexion et chacun de nous a un smartphone pour se connecter, en sa qualité de consommateur des biens et services mais il est en train de subir le facteur temps.

«Pour résumer, ma plateforme est une plateforme qui va assurer la création de revenus complémentaires universels en gérant les points de fidélité (les bonus) : leurs formations, leurs types, comment ils se distribuent et se consomment», a ajouté Kemali. Ce concept est très simple à comprendre, la plateforme eBonus Market rembourse chaque utilisateur sur chaque produit ou service qu'il achètera, un remboursement étalé dans le temps.

La plateforme a inversé le processus achat, elle récompense l'utilisateur avant d'acheter le produit ou le service. L'utilisateur est invité à choisir le type de bon d'achat et de bonus qu'il veut cumuler. Les bonus collectés sont convertibles en bons d'achat manuellement ou automatiquement et ce mécanisme fonctionne grâce à des logiciels et robots qui vont distribuer des bonus 24h/24, 7 jours/7.

Le remboursement dépendra, à chaque fois, au moment de l'achat d'un produit ou d'un service, du type de bonus qu'il veut cumuler. C'est-à-dire les achats ne sont plus ponctuels ni isolés. Après le paiement de la commande, le client continuera à collecter des bonus et ceci dépendra des achats des autres utilisateurs qui ont choisi le même type de bonus à collecter. C'est ainsi qu'une partie des marges bénéficiaires est distribuée sous forme de bonus. En résumé, chaque achat est transformé en sources de collecte des bonus et donc une source de revenus supplémentaires indépendants de l'activité économique de l'utilisateur.

Kemali a expliqué qu' en analysant cette crise économique par laquelle passe le pays, on constate que la cause principale de toute cette crise est la baisse de la trésorerie. L'économie est si fragile devant n'importe quel effet extérieur qui impacte un ou plusieurs secteurs avant de s'étaler sur les autres secteurs d'activités en quelques jours. D'où l'idée d'unir tous les acteurs sur une seule plateforme et agir ensemble et regrouper tous les utilisateurs autour d'un seul objectif commun, à savoir contribuer à la création d'un revenu supplémentaire à chacun et donc la création de nouvelles opportunités et le développement de l'économie. Ce concept est un modèle d'affaires innovant, solidaire, circulaire et qui regroupe tous les acteurs économiques autour d'un objectif commun, à savoir la reconstruction et la constitution de l'économie de notre pays.

Stabiliser la trésorerie

Ce nouveau concept va aider les entreprises à créer un revenu supplémentaire en collectant des bonus. Et pour maximiser des revenus supplémentaires, l'entreprise a intérêt à commencer par acheter des bons d'achat et choisir le bonus qu'elle veut collecter. Cela dépend de ses capacités financières ; à bien configurer le convertissement des bonus en bons d'achat et de façon automatique et choisir le mode de paiement instantané et automatique pour régler ses produits ou services. L'entreprise peut contacter eBonus Market et programmer automatiquement ses achats et donc être plus rapide à collecter ses bonus. Car le mot d'ordre c'est «le premier servi». Ce concept va générer un revenu supplémentaire pour les consommateurs et ceci va augmenter leurs pouvoirs d'achat, et va assurer leur autonomisation financière.

L'Etat, et ceci via les bons d'achat que l'entreprise a achetés et les bonus cumulés, peut agir efficacement en augmentant des tranches des remboursements et subventions pour les classes sociales défavorisées, peut réduire son endettement, réduire sa balance commerciale, ses frais de fonctionnement, etc. Les investisseurs, et ceci en augmentant leurs capacités à investir, en remboursant les frais au fur et à mesure que leurs projets avancent. C'est tout un cheminement positif évolutif et croissant.

Il y a un grand potentiel dans ce nouveau concept qui mérite de faire les efforts nécessaires pour remonter la pente. Notre pays mérite un avenir meilleur et une prospérité qui touchera tous les secteurs d'activités. Ensemble on peut reconstruire notre économie et faire évoluer notre modèle d'affaires. La Tunisie peut s'ouvrir sur le monde à grande échelle et collaborer d'une manière stratégique avec les investisseurs et industriels partout dans le monde», a conclu Ahmed Kemali.