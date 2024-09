Tunisie: BH Bank - Une nouvelle certification «AML 30000» - Pour la lutte contre le blanchiment d'argent...

La certification a été délivrée par l'organisme français «Cofiucert», suite à l'évaluation du système LBC-FT de la banque.

La «BH BANK» vient d'obtenir la certification à la norme AML 30000, norme internationale dédiée à la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive (LBC-FT).

Après deux ans de mise à niveau

La certification a été délivrée par l'organisme français «COFICERT», suite à l'évaluation du système LBC-FT de la banque. La BH obtient ainsi son premier certificat de conformité «AML 30000» à l'issue d'un processus de mise à niveau de deux ans. La norme «AML 30000», qui s'adresse aux assujettis, tels que présentés et désignés par le «GAFI», est diffusée et régulée par l'IGSF.

La certification «AML 30000» s'inscrit dans la stratégie continue de la banque pour perfectionner ses processus et procédures internes. Son obtention témoigne de la capacité de la «BH BANK» à lutter activement et durablement contre les risques de criminalité financière inhérents à son activité.

Le certificat a été remis à la «BH Bank» lors d'une cérémonie tenue mardi 10 septembre à son siège en présence du directeur général de la BH BANK, Wajdi Koubaa, Anne Guerbé, vice-présidente de l'Organisme de Certification, accompagnée de M.M Cristian Mocanu, Jérôme Gacoin et Souheil Skander.

« À travers une démarche volontariste, la «BH BANK» était parmi les premières banques à s'être pleinement engagée dans l'effort national et international pour la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. La Banque a investi dans les moyens humains et logistiques et elle a choisi le développement commercial agressif mais sain et conforme. », a affirmé Wajdi Koubaa.

Valorisation de l'attractivité de la banque

Prenant la parole, Anne Guerbé a précisé que la certification «AML 30000» repose sur les systèmes d'évaluation encadrés selon la norme ISO 17021 et constitue un indice concret pour les opérateurs économiques et financiers en quête de repères fiables et indépendants en matière LBC-FT. L'adoption de la norme «AML 30000» contribue au processus de valorisation et d'amélioration de l'attractivité de la «BH BANK», en tant qu'établissement financier au diapason des standards de conformité internationaux les plus stricts.

A la clôture de la cérémonie Taoufik Mnasri, président du Conseil d'Administration de la «BH BANK», a remercié toutes les équipes qui ont rendu possible cette distinction et a affirmé que cette certification est le fruit des efforts conjugués des différentes structures de la Banque.

Par l'obtention du certificat AML 30000, la «BH BANK» confirme la qualité de ses dispositifs LBC-FT. Un certificat de conformité particulièrement observé et apprécié, qui sera accueilli avec intérêt par les observateurs et correspondants bancaires internationaux, évoluant dans l'écosystème régional de la banque. La norme, qui s'est imposée sur le secteur financier, notamment dans les pays émergents, est devenue un indicateur de référence incontournable.