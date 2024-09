Ile Maurice: Pravind Jugnauth se prépare pour une série de bains de foule

Calendrier chargé pour le PM. Il sera présent à diverses fonctions. Ses collaborateurs et des ministères préparent des bains de foule pour lui avant la dissolution du Parlement qui devrait survenir à l'aube du mois d'octobre.

La journée internationale des personnes âgées Il semble être le chouchou des personnes âgées depuis octobre 2019. Pravind Jugnauth s'apprête à célébrer une nouvelle fois la journée internationale avec elles. Contrairement aux années précédentes, la célébration ne se fera pas le 1er octobre, qui tombe en semaine. Le rendez-vous est donné le 29 septembre au centre Swami Vivekananda, à Pailles.

Comme l'année dernière, il y a une forte mobilisation dans les ministères pour y transporter le maximum de personnes. Le comité régional du Mouvement socialiste militant a eu la même consigne. Cette journée a été une réussite l'an dernier quand le gouvernement avait fait remplacer les sièges du centre par des chaises en plastique afin d'accueillir plus de 5 000 personnes. Toutefois, il n'y avait pas eu de grande annonce. Son discours risque d'être différent cette fois, élections générales obligent. Il se pourrait qu'il annonce un «14e mois» aux pensionnés.

La pêche aux pêcheurs

Plus de 400 pêcheurs et leurs proches sont attendus sont attendus le 28 septembre à l'auditorium du Mahatma Gandhi Institute pour une cérémonie de remise de cartes de pêcheurs par le ministre de l'Économie bleue, Sudhir Maudhoo. Il se pourrait que cet événement se tienne aussi au SVICC, s'il y a un enthousiasme des pêcheurs. Cette cérémonie concernera également des boursiers, dont les parents sont des pêcheurs. Le ministère de la Pêche attend que le bureau du Premier ministre confirme la présence de Pravind Jugnauth.

Des éléments de la garde-pêche et des membres du Fishermen's Welfare Fund auraient été appelés à mobiliser les pêcheurs. Le Seafarers' Welfare Fund pourrait être appelé à financer certaines activités et ses membres devraient également encourager des marins à participer à l'événement. La présence du PM y est considérée comme importante et ce sera l'occasion pour lui de rappeler les différentes décisions gouvernementales en faveur des pêcheurs, comme l'allocation pour l'achat d'hameçons et autres équipements de pêche et tout récemment, l'allocation de mauvais temps qui est passée de Rs 650 à Rs 800. Il nous revient que les pêcheurs et leurs familles auront des facilités de transport pour cet événement.

Concert pour les jeunes

Une nouvelle tentative du gouvernement de séduire les jeunes après l'Internet gratuit et le prêt logement sans intérêt. Le ministère de l'Autonomisation de la jeunesse, des sports et des loisirs organise un concert samedi au Tribeca Mall pour célébrer la médaille de bronze de Yovanni Philippe aux derniers Jeux paralympiques. C'est la toute première fois que le gouvernement organise un tel événement pour un médaillé.

Plusieurs grands artistes seront à l'affiche, notamment Alain Ramanisum, Laura Beg, DJ Jimmy Rassel et Big Frankii. À hier après-midi, la présence de Pravind Jugnauth sur les lieux n'avait pas encore été confirmée, mais le ministre Stephan Toussaint sera bel et bien là. Cependant, à ce ministère, un préposé maintient que ce ne sera pas une activité politique et qu'il n'y aura pas non plus de discours politiques.

Il maintient que c'est plutôt un événement pour remercier Yovanni Philippe et les autres athlètes qui ont défendu les couleurs de Maurice aux Jeux paralympiques. Le choix de Tribeca n'est pas anodin. Cet espace commercial est fréquenté par les jeunes et c'est la raison pour laquelle que le lancement de l'Internet gratuit avait également eu lieu à cet endroit.

Sports Arena de Plaine-Verte

Le Premier ministre avait annoncé lui-même la construction d'un Sports Arena au coût de Rs 151 millions à Plaine-Verte. Deux ans plus tard, il va inaugurer après la prière du soir ce complexe sportif flambant neuf aux côtés du député Salim Abbas Mamode et du ministre Anwar Husnoo. Les potentiels candidats du gouvernement devraient également être présents. Tous les habitants de Plaine-Verte et des localités de la région sont invités.

Nouvelles routes

Deux nouvelles routes seront inaugurées par le ministre des Infrastructures nationales, Bobby Hurreeram, dans les prochains jours. Cependant, nous n'avons pas encore eu la confirmation si le chef du gouvernement sera présent La Grade Separated Junction de Wooton sera officiellement ouverte en partie ce dimanche. Avec les nouvelles infrastructures mises en place à la jonction de Wooton, la circulation devrait être plus fluide quand elle sera à 100 % opérationnelle. L'autopont d'Ébène pourrait également être inauguré ce lundi, mais si cela ne peut se faire, il sera ouvert avant la fin du mois.

Naissance de sir Gaëtan Duval

Le Parti Mauricien social-démocrate (PMSD) célébrera en grande pompe la naissance de sir Gaëtan Duval le 9 octobre. La célébration aura une autre ampleur cette année. Il y aura bien évide- ment le traditionnel dépôt de gerbes sur sa tombe à St-Jean et une messe. Son fils et leader du PMSD, Xavier-Luc Duval, organisera une nouvelle fois une journée de portes ouvertes dans sa demeure à Grand-Gaube.

Il y aura aussi une série d'activités, notamment un concert pour marquer l'évènement. Bien que l'alliance entre le PMSD et le MSM n'est toujours pas officielle, d'ici le 9 octobre, les deux partis devraient être ensemble. Des membres du parti soleil, voire son leader, Pravind Jugnauth, pourraient être invités aux festivités. Nous avons sollicité le secrétaire général du parti, Mamad Khodabaccus, qui nous a déclaré que ce sera une fête pour tous les Mauriciens sans distinction politique.

Deux meetings pour l'opposition

Linion Moris fait un «grand meeting» ce dimanche à La Louise et ce sera la première d'une série. Lors d'un entretien accordé à l'express dans la semaine écoulée, Nando Bodha, un des dirigeants de ce regroupement, affirme que le rendez-vous de dimanche sera l'occasion pour eux de faire un pacte avec le peuple. L'alliance Parti travailliste-Mouvement Militant-Nouveaux démocrates tiendra un meeting le 22 septembre à Triolet sur un terrain à côté du Lady Shushil Ramgoolam SSS.

La foule à ce meeting pourrait donner une indication sur la tendance électorale. L'on se souviendra de celui du MSM et de ses alliés sur ce même terrain en 2014. Une foule immense était massée dans une localité considérée alors comme un bastion de Navin Ramgoolam. Quelque temps après ce meeting, le peuple avait viré son gouvernement malgré une alliance avec le MMM.