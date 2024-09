Maroc: Taounate - Immersion au coeur de la première usine de transformation de cannabis légal

Taounate — Nichée au cœur de la province de Taounate, à Sahel Boutahar dans la commune de Mezraoua, une usine moderne s'impose comme un symbole du renouveau économique et social de la région.

Inaugurée mardi dernier par le Directeur général de l'Agence Nationale de Réglementation des Activités Relatives au Cannabis (ANRAC), Mohamed El Guerrouj, cette première unité de transformation de cannabis légal dans la région incarne la concrétisation de la loi 13-21 relative aux usages licites du cannabis, ouvrant la voie à une filière du cannabis responsable et porteuse d'opportunités.

L'usine de Taounate se distingue par son unité de transformation à la pointe de la technologie, conçue pour exploiter pleinement le potentiel du cannabis.

Dans une déclaration à la MAP, Yahya Abdi, ingénieur agroalimentaire et responsable de la production, explique les différentes étapes de ce processus innovant.

Le processus débute par le "trimming" où les tiges sont soigneusement séparées des fleurs, suivi de la séparation des graines, précieusement conservées pour l'industrie cosmétique.

L'étape la plus importante est l'extraction du CBD réalisée à partir des fleurs grâce à une technologie innovante au Maroc, le "CO2 supercritique". "Cette méthode nous permet d'obtenir un rendement élevé en CBD de qualité supérieure", enchaîne M. Abdi.

La transformation se poursuit avec la filtration et la distillation moléculaire, des étapes essentielles pour purifier et concentrer le CBD. Enfin, la cristallisation permet d'obtenir une forme de CBD optimale pour une utilisation dans les compléments alimentaires.

"Notre objectif est de produire des extraits de cannabis d'une qualité pharmaceutique irréprochable, répondant aux normes internationales les plus strictes", affirme M. Abdi.

Ce complexe industriel de plus de 3000m² représente un véritable moteur de développement pour la région. Outre la création de 25 emplois permanents et plus de 300 emplois saisonniers, il offre de nouvelles perspectives aux agriculteurs locaux.

Charai Fouad, président de la coopérative des cultivateurs de cannabis "SSIDA", témoigne que "ce projet a redonné espoir à notre région comme il a permis aux agriculteurs de générer des revenus stables et de sortir de la précarité."

L'usine établit des contrats commerciaux rigoureux avec les coopératives partenaires. Ces accords exigent que chaque agriculteur soit dûment autorisé et cultive sur des parcelles identifiées par un code unique. Le contrat impose également le respect de normes de production strictes, notamment l'interdiction des produits chimiques.

En complément de l'unité de transformation, le porteur du projet a mis en place une pépinière de pointe avec l'objectif de s'assurer de la traçabilité des plants certifiés et sélectionnés à cultiver par les agriculteurs.

La pépinière, véritable poumon de la production de plants de cannabis, comprend 11 serres.

Chentouf Mustapha, responsable du service technique, explique que "dans cette pépinière, nous multiplions des graines de cannabis importées, sélectionnées selon des critères stricts d'adaptation à l'environnement, de résistance aux maladies et de productivité".

Chaque paramètre est minutieusement contrôlé pour garantir un taux de réussite des semis optimal, atteignant 80 à 85%.

Cette année, la pépinière a produit environ 927.000 graines et semis, distribués aux coopératives partenaires couvrant une superficie de 256 hectares. L'unité collabore également avec 8 coopératives cultivant des variétés locales 'Beldia' avec leurs propres graines.

Le choix des graines se fait selon trois critères principaux dont l'adaptation à l'environnement, la résistance aux maladies et la productivité.

L'usine de transformation de cannabis de Taounate incarne la volonté du Maroc de développer une filière du cannabis légale, responsable et créatrice de valeur ajoutée. Ce projet s'inscrit dans une vision plus large de diversification économique et de développement territorial.