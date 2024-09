Maroc: Le Caire - Clôture du 31è Festival international du théâtre expérimental avec une participation marocaine distinguée

Le Caire — Le rideau est tombé, mercredi soir, sur le Festival international du théâtre expérimental du Caire, marquée par une participation marocaine distinguée aux différentes manifestations et activités de cette 31ème édition.

Lors de la cérémonie de clôture, tenue au grand théâtre de l'Opéra de la capitale égyptienne et qui s'est déroulée en présence d'un parterre d'artistes arabes et étrangers, un hommage a été rendu au grand acteur égyptien, feu Ahmed Ratib, et à feue Aida Allam, professeure de théâtre à la faculté des lettres à l'université de Helwan, en reconnaissance de leur grand parcours artistique et leur contribution au théâtre et aux arts en Egypte.

A cette occasion, le jury a annoncé les noms des lauréats de cette édition dans les différentes catégories. Ainsi, le prix de la meilleure représentation théâtrale est revenu à "Babylone" d'Allemagne, le prix du meilleur metteur en scène a été attribué à la réalisatrice Madeleine Luiza (Équateur) pour "Auto Retrato", tandis que les prix du meilleur acteur et de la meilleure actrice ont été décernés respectivement à Santiago Rodrigo (Équateur) pour son rôle dans "Auto Retrator" et à Hala Omran (Koweït) pour sa belle performance dans "Silence".

Le prix de la meilleure scénographie a été attribué, quant à lui, à la pièce théâtrale "Macbeth al mossannii" (Égypte), tandis que "Silence" de l'auteur et metteur en scène Souleiman Al-Bassam a remporté le prix du meilleur texte ou idée théâtrale.

La 31ème édition du Festival international du théâtre expérimental du Caire, organisée du 1er au 11 septembre, a connu une participation distinguée du Maroc, qui a été représenté à la compétition officielle par la pièce théâtrale "Fatair Atoufah" (Tartes aux pommes) de la troupe "Douze Tmasra7".

Produite avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (Département de la culture) au titre de l'année 2023-2024, cette oeuvre est réalisée par Abdeljabar Khamrane et écrite par le Soudanais Amjad Abu Alala. La scénographie et la chorégraphie de cette pièce de théâtre, interprétée par Rajae Kharmaz, Zineb Ennajem, Noureddine Saadane et Zakaria Haddouchi, ont été signées respectivement par Youssef El Arkoubi et Taoufiq Izeddiou.

En reconnaissance de la qualité de cette oeuvre artistique, Noureddine Saadane et Rajae Kharmaz ont été nominés respectivement aux prix du meilleur acteur et de la meilleure actrice.

Dans le volet intellectuel du festival, une rencontre, tenue à la salle des conférences du Conseil supérieur de la culture, a rendu hommage au pionnier du théâtre marocain, feu Tayeb Saddiki, avec la participation des critiques et dramaturges marocains Hassan Nafali, Hassan Bahraoui, Abdelouahed Benyasser, et du dramaturge égyptien, Amrou Douara.

De leur côté, le critique de théâtre Abdelouahed Ben Yasser et le dramaturge et professeur de théâtre à l'université Mohammed Ier de Oujda, Mustapha Ramadani, ont animé des "séances intellectuelles" autour de questions se rapportant à la nature du "père des arts", à son essence, à ses propres caractéristiques et à l'évolution du théâtre contemporain.

Le champ de la publication n'est pas en reste. Il a été enrichi par la parution de la traduction arabe de "La tyrannie des bouffons", réalisée par le chercheur marocain, Youssef Amefzaa.

Le Festival international du théâtre expérimental du Caire est l'un des plus anciens festivals internationaux spécialisés dans la présentation de spectacles de théâtre expérimental du monde entier. Il se veut une passerelle d'échange et de communication entre les différentes cultures et sociétés par le biais de l'art et vise à présenter les nouveautés de la scène théâtrale internationale.