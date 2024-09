Maroc: Malak Iraqi, une jeune artiste inspirante qui amène un nouveau regard sur la trisomie 21

Rabat — Avec une vision unique, un talent indéniable et un courage remarquable, l'artiste-peintre Malak Iraqi amène un nouveau regard sur la trisomie 21 empreint d'authenticité et d'émotions, faisant de la différence un réel atout.

À travers ses toiles, cette jeune artiste porteuse de la trisomie 21 défie les préjugés et invite à une profonde réflexion sur l'acceptation des différences et l'inclusion, transformant ainsi ce qui pourrait être perçu comme un obstacle en une source d'inspiration inépuisable.

Depuis l'âge de 4 ans, Malak s'est distinguée par une sensibilité artistique et une maîtrise des couleurs et des formes, créant des œuvres témoins d'un monde intérieur riche en couleurs et sans frontières, au-delà des attentes habituelles pour une enfant de son âge.

Derrière son sourire timide et ses yeux pétillants, la fillette âgée de 11 ans est animée par une forte volonté de transcender les différences, démontrant à la société que les enfants porteurs de trisomie 21 ne sont pas définis par leur condition, mais par leur potentiel, leurs rêves et leur talent.

L'univers pictural de cette jeune artiste est empreint d'innocence et de joie de vivre palpables dans le choix des couleurs et des formes utilisées dans ses oeuvres. Ses toiles ne sont pas seulement un reflet de sa sensibilité artistique, mais également un miroir de son vécu et une fenêtre sur son univers riche en émotions.

Dans ce sens, elle a confié à la MAP qu'elle aimait utiliser les couleurs chatoyantes comme le rouge, l'orange ou le violet, soulignant que ses toiles représentent sa famille et l'amour qu'elle lui porte, tandis que d'autres évoquent les personnages préférés de ses dessins animés.

Ses œuvres sont souvent exposées dans des contextes variés, allant des galeries d'art aux écoles et fondations. Chaque exposition devient une réelle plateforme pour la sensibilisation et l'éducation, offrant aux visiteurs une opportunité précieuse de redécouvrir la trisomie 21 sous un nouveau jour et d'ouvrir le dialogue sur la perception et l'acceptation des différences.

Grâce au soutien indéfectible de sa famille, la plasticienne en herbe a pu s'épanouir dans un environnement où chaque geste artistique est accueilli avec enthousiasme et encouragement. "C'est à travers l'art que j'ai compris ce que Malak ressentait et les émotions qu'elle souhaitait véhiculer. Elle est un être humain à part entière, ainsi qu'une âme douée et créatrice qui manipule et maîtrise les couleurs et les matières avec prouesse telle une alchimiste dans son laboratoire", confie sa maman avec une voix empreinte de fierté.

"Chacune de ses œuvres abstraites raconte une histoire différente. Malak s'inspire de ses ressentis envers sa famille, ses amies, son environnement et sa société. Ses toiles sont fortes, profondes et parlantes", explique-t-elle.

C'est dans cet écrin familial chaleureux que Malak trouve la force d'affirmer sa différence et de la sublimer, notamment à travers l'art. Par ailleurs, cette jeune fille pleine d'énergie saisit chaque occasion pour explorer de nouvelles passions, telles que la photographie, le modélisme, le patinage, l'équitation ou encore la cuisine, en vue de tisser des liens avec le monde qui l'entoure.

Malak expose, jusqu'au 31 octobre à la Villa des arts de Rabat, plusieurs de ses œuvres, l'occasion pour les mordus d'art d'explorer son univers artistique haut en couleurs et riche en émotions. Ses toiles, où les tons vifs côtoient les nuances les plus douces, révèlent un monde où chaque couleur et chaque trait semblent transmettre un message d'espoir et d'acceptation.

Son exposition "Mon monde fantastique" s'inscrit dans le cadre d'une série d'expositions de peinture intitulée "Le monde fantastique des trésors", initiée par la Fondation Al MADA en partenariat avec l'AMT21 pour valoriser les compétences individuelles des jeunes artistes porteurs de trisomie 21.

Ainsi, à coups de pinceaux, cette petite fille est devenue une artiste à part entière mais, surtout, une source d'inspiration pour de nombreuses familles et enfants porteurs de trisomie 21. Elle est la preuve que c'est dans la diversité que réside la vraie beauté du monde.