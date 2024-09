Maroc: Opération Smile , du 14 au 19 septembre à Agadir

Agadir — L'association Opération Smile Morocco, pionnière de la chirurgie réparatrice, organise du 14 au 19 septembre, une mission humanitaire chirurgicale à l'Hôpital Hassan II à Agadir, pour la correction de malformations faciales au profit de plus de 100 enfants et jeunes adultes.

Cette mission, qui sera menée sous la présidence d'honneur de SAR la Princesse Lalla Meryem, a pour objectif d'offrir aux patients une nouvelle chance de sourire grâce à des interventions chirurgicales qui changeront leur vie, indique-t-elle dans un communiqué.

Plus de 90 professionnels de la santé, venus du Maroc et de 12 autres pays, prendront part à cette mission humanitaire organisée en partenariat avec le ministère de la Santé et de la Protection sociale, la wilaya de la région Souss Massa et la préfecture d'Agadir Ida-Outanane.

Cette action humanitaire débutera le 14 septembre avec des consultations médicales, des évaluations et un triage des patients par une équipe pluridisciplinaire de spécialistes, incluant chirurgiens, anesthésistes, pédiatres, orthophonistes, dentistes, infirmiers et psychologues.

À l'issue de ces examens, un comité médical sélectionnera les patients qui bénéficieront des interventions chirurgicales prévues du 15 au 18 septembre.

Le 19 septembre sera consacré aux contrôles postopératoires, garantissant une récupération optimale pour chaque patient.

Depuis 25 ans, Operation Smile Morocco a redonné le sourire à plus de 1.3420 enfants et jeunes adultes grâce à la générosité et au dévouement indéfectible de ses bénévoles, selon la même source.