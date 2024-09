Ile Maurice: Reedwan Bauluck - «J'avais appris que la victime avait agressé un patient avec un bloc... »

Soupçonné d'avoir ourdi un complot avec d'autres suspects, soit Istiyaaq Caunhye et Issac Shamahoun Golamgous le 17 août, au centre Awaken à Eau-Coulée, Curepipe, pour dissimuler le meurtre de Nadeem Permessur, le travailleur social Reedwan Bauluck a, en présence de son avocat, Me Hisham Oozeer, fourni ses explications à la Major Crime Investigation Team (MCIT) le 3 septembre. Le corps sans vie de la victime avait été retrouvé quelques jours après qu'il avait rejoint le centre de désintoxication.

Nadeem Permessur, chauffeur de taxi de Pailles âgé de 48 ans et père de deux enfants, avait sombré dans l'enfer de la drogue depuis des années. Ne pouvant plus supporter cette vie, il avait décidé, avec l'appui de sa famille, de commencer une désintoxication. Il s'était rendu, en août, au centre Awaken, une maison reconvertie pour traiter des personnes dépendantes aux drogues. Selon une source proche de l'enquête, une bagarre entre deux groupes aurait éclaté dans la nuit du 16 août. Certains patients, dont la victime, voulaient quitter le centre pour aller se droguer. «Zot ti pe fat yenn. Enn group inn koumans kontrol zot, me zot ti violan ek zot inn koumans bat zot. Zafer-la inn dezenere.»

La bagarre aurait continué jusqu'au samedi 17 août. Mais le suspect a expliqué qu'il est appelé de temps en temps par le centre Awaken, pour apporter son aide en tant que travailleur social. «Vous étiez où le jour où la victime s'est fait mortellement tabasser ?» a demandé l'enquêteur à Reedwan Bauluck. Celui ci a expliqué tout d'abord qu'il est un homme marié et père de famille. «Le samedi 17 août, comme à l'accoutumée, j'ai fait ma prière et mes activités quotidiennes. Mais je ne me suis pas rendu au centre Awaken. Plus tard dans la journée, j'ai reçu un appel téléphonique pour rencontrer les autres travailleurs sociaux à Eau-Coulée. C'est là que j'ai appris qu'il y avait eu une bagarre au centre, sans connaître les retombées de cette agression.»

L'habitant de Phoenix a ajouté : «Un des patients présents lors de la bagarre m'a confié avoir tout d'abord été agressé par Nadeem Permessur, qui lui a donné un coup de bloc à la tête, et c'est là que cette dispute a dégénéré.» Selon ses dires, il devait apprendre que Nadeem Permessur avait été «légèrement» blessé. «Mo'nn demann mo kamarad kifer pa finn amenn Nadeem lopital, me li dir mwa li pa grav e ki Nadeem inn al bwar dite apre sa lager-la e ki li'nn al repoze. J'ai insisté pour qu'on demande de l'assistance médicale et le parient m'a informé que le centre ne disposait pas de transport à l'heure où cette rixe a éclaté.»

Le suspect a ajouté qu'il n'était pas au courant que Nadeem Permessur avait succombé à ses blessures. «Ce n'est lorsque je suis rendu au centre à la demande de l'attendant, Jonathan Widley Jean-Pierre, que j'ai vu la présence des policiers. Tou bann pasian ti pe atann deor ek zot sak lor ledo.

L'un des patients présents m'a alors informé que Nadeem était mort.» Lors de sa deuxième convocation ce mardi, Reedwan Bauluck n'a pas été confronté, selon nos informations, à l'accusation à laquelle il fait face, comme le veut la procédure. En attendant des développements, la motion de sa remise en liberté sera débattue aujourd'hui.

Par ailleurs, accusé d'avoir comploté avec Reedwan Bauluck et Issac Shamahoun Golamgous, pour cacher la disparition de Nadeem Permessur, Istiyaaq Caunhye a comparu hier devant le tribunal pour des débats sur sa motion de remise en liberté. Représenté par Me Shakeel Mohamed, il a été libéré sous caution, la magistrature s'étant alignée avec la défense.