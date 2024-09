Ile Maurice: Aurélien de Comarmond grimpe à la 2e au général à 3 secondes de Costeplane

Comme on le prévoyait, la quatrième étape du Tour cycliste Antenne Réunion disputée mercredi 11 septembre a donné une claire indication quant à ceux qui vont jouer le classement général. La bonne nouvelle pour le camp mauricien est qu'Aurélien de Comarmond a réalisé une bonne opération pour se placer à la deuxième place au classement général à seulement 3 secondes. William Piat reste lui aussi dans le coup avec une sixième place à 20 secondes.

L'ascension finale de cette étape de 102 kilomètres dont le départ et l'arrivée se jugeaient au Tampon a fait une sélection. Si Cyril Couture de l'équipe Centrakor a signé un deuxième succès de suite, Aurélien Costeplane de la formation OCF Legend Wheels, a récupéré le maillot jaune de leader.

« L'étape s'est très bien passée. La consigne était de ne pas laisser partir une échappée avec un coureur d'une grosse équipe dedans pour ne pas avoir à rouler derrière. Il y a eu des attaques toute la journée mais moi je me suis économisé en début d'étape. Hanson (Matombé) et Toréa (Célestin) ont fait un gros boulot et il faut les remercier. Dans la bosse, j'avais un peu de stress parce que je ne savais pas si j'allais pouvoir grimper. Mais finalement, j'ai réalisé que j'avais de très bonnes jambes.

A la fin, j'ai même attaqué pour essayer de rejoindre Couture et Costeplane qui avaient pris un peu d'avance. Je finis très fort une poignée de secondes derrière eux », relate Aurélien de Comarmond.

Couture passe la ligne en vainqueur à la Place des Florilèges en vainqueur avec 2 secondes d'avance sur Costeplane, alors que De Comarmond complète le tiercé à 5 secondes.

« Après la bonne journée d'aujourd'hui (hier), il faudra prendre les prochaines étapes une à une. Demain, ce sera encore une étape difficile. Je ne vais pas me mettre la pression mais j'aimerais bien gagner une étape. On verra après si c'est possible de jouer le général ou pas. Et comme je l'ai déjà dit, nous avons deux cartes à jouer parce que William (Piat) est aussi bien placé », ajoute Aurélien. William Piat a terminé 10e de l'étape à 22 secondes et occupe le 6e rang au général à 20 secondes de Costeplane.

Notons également qu'Aurélien de Comarmond est détenteur du maillot blanc du classement « jeunes », du maillot bleu du premier « océan Indien » - qui sera porté par William Piat et portera aujourd'hui le maillot rouge du classement par points.

La cinquième étape prévue aujourd'hui partira du Port (Place de l'église) pour rallier Petite Île (école élémentaire Les Alpinias). Longue de 86 kilomètres, elle se terminera avec une montée de première catégorie.

Hier, s'est aussi tenue la deuxième étape du Tour des Jeunes sur 59 km avec départ et arrivée au Tampon. Le premier Mauricien à l'arrivée a été le champion national cadet, Thomas Harel, avec une bonne quatrième place à 31 secondes de Matheo Huet du Club cycliste Saint-Louisien (CCSL). Jahmie Louis arrive en 5e position à 53 secondes. Au général, c'est Benjamin Begue - 2e de l'étape - qui mène avec un temps cumulé de 2h37:11 devant Thimoté Gonzalez à une petite seconde, tandis que Thomas Harel est troisième à 16 secondes et Jahmie Louis 4e à 37 secondes. Le coup est encore jouable pour nos gars. La troisième étape prévue ce samedi entre Saint-Paul et Plateau Caillou sera déterminante.