Sénégal: La Ligue Pro travaille sur la modification des règlements des compétitions

Dakar — La Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) a mis en place une Commission de suivi évaluation juridique pour réfléchir, d'ici au mois d'octobre, sur la modification des règlements des compétitions et des règlements administratifs suivant les demandes des clubs et des acteurs, a annoncé son vice-président chargé des affaires juridiques, Pape Sidy Lô

"Nous travaillons sur une feuille de route pour la saison 2024-2025 pour d'autres innovations (avec) un dispositif de suivi évaluation juridique qui est un groupe de réflexion qui s'occupe du toilettage permanent des textes juridiques afin de prendre en compte les préoccupations des clubs", a-t-il dit.

Il s'exprimait, mercredi, lors de la cérémonie de tirage au sort du calendrier de la nouvelle saison 2024-2025.

Le championnat de Ligue 1 et Ligue 2 devrait démarrer entre le 12 et le 19 octobre. La date sera confirmée, mardi, par la LSFP. Des changements majeurs ont été apportés au niveau du championnat national de la Ligue 1 et Ligue 2. Pour cette saison, seize équipes, au lieu des quatorze habituelles, seront en lice pour chaque division.

Selon M. Lô, "cette commission est en train de travailler pour la modification des règlements des compétitions et les règlements administratifs suivant les demandes des clubs et des acteurs, mais aussi des constatations des instances de la Ligue Pro".

"D'ici début octobre, les journalistes seront conviés à une conférence de presse pour faire part de toutes les modifications apportées", a-t-il ajouté.

Pape Sidy Lô a aussi annoncé que d'autres dispositifs sont prévus par la Ligue professionnelle pour la prochaine saison.

"Malgré les amendes et les matchs délocalisés, les cas de violence persistent. Au niveau du dispositif d'évaluation et de suivi juridique, nous sommes en train de réfléchir sur la proposition de mesures plus draconiennes pour qu'il n'y ait plus jamais de violence dans les stades", a-t-il dit.

Selon le vice-président chargé des affaires juridiques de la LSFP, une réflexion pour "la finalisation du processus concernant les conventions entre les associations et les sociétés dans les clubs est en gestion et des propositions seront faites pour des étude, amendement et validation".

Exigence de la licence B pour les entraîneurs de Ligue 1

Concernant la situation des entraîneurs, M. Lô a rassuré que la LSFP va travailler à la mise en place d'un "contrat type" et "la fixation d'un barème de salaire pour les entraîneurs", à l'instar des joueurs.

Il a aussi fait savoir que la Ligue professionnelle "a reçu notification de la Direction technique nationale de l'impossibilité cette année d'avoir des dérogations pour les entraîneurs" à propos des licences.

Pape Sidy Lô a expliqué que "les détenteurs de licence D CAF sont des éducateurs formés pour aller dans les écoles de football. Ce ne sont pas des entraîneurs. Ils ne peuvent pas être sur les bancs de touche des matchs de championnats professionnels".

Il a rappelé que pour le championnat de la Ligue 1, "il y a l'exigence d'avoir la licence B ou d'être en formation pour la licence B ou encore d'être dans le circuit des entraîneurs qui sont en instance de commencer leurs formations".

M. Lô a averti qu"'un dispositif ferme est en place pour vérifier tout cela. Aucune permission ne sera accordée sur les bancs de touche qui seront vérifiés et contrôlés.

Il a également souligné que tout club de Ligue 1, qui souhaite déposer une homologation de contrat et participer au championnat, doit obligatoirement avoir, au préalable, la licence de club délivrée par la Fédération sénégalaise de football.

La Ligue sénégalaise de football professionnelle a aussi pris la décision d'interdire "formellement la retransmission des matchs du championnat national de Ligue 1 et Ligue 2, par les sites Internet".