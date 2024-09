Sénégal: Saison 2023-2024 - Six cent soixante-onze buts marqués en Ligue 1 et Ligue 2

Dakar — Trois cent six buts (306) ont été inscrits la saison dernière en championnat national de football de Ligue 1 et trois cent soixante-cinq (365) en Ligue 2, soit au total, 671 réalisations, a révélé le vice-président de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP), Pape Momar Lô.

Durant la saison 2022-2023, un total de six cent cinquante-six buts ont été inscrits, dont trois cent vingt-sept en Ligue 1.

"Trois cent six buts ont été marqués en Ligue 1, soit une moyenne d'un 1.6 but par match. En ligue 2, 365 buts ont été inscrits, soit une moyenne de deux buts par match", a-t-il dit lors, mercredi, lors de la cérémonie de tirage au sort du calendrier de la nouvelle saison 2024-2025.

Le championnat de Ligue 1 et Ligue 2 devrait démarrer entre le 12 et le 19 octobre. La date sera confirmée, mardi, par la LSFP. Des changements majeurs ont été apportés au niveau du championnat national de la Ligue 1 et Ligue 2. Pour cette saison, seize équipes, au lieu des quatorze habituelles, seront en lice pour chaque division.

Avec 31 réalisations, le club de Teungueuth FC, champion du Sénégal de Ligue 1, a marqué le plus grand nombre de buts. Souleymane Cissé de l'ASC Jaraaf est le meilleur buteur de la Ligue 1 avec dix buts. En Ligue 2, le club de l'ASC HLM a obtenu quarante-quatre réalisations. Almamy Fall du Dakar université club, auteur de seize buts, est le meilleur artificier de ce championnat.

"Le milieu offensif du Jaraaf Aimé Tendeng et Papis Badiane des HLM sont élus respectivement meilleurs joueurs de la Ligue 1 et Ligue 2. Beau Saliou Touré de Wally Daan est nommé meilleur entraîneur de la Ligue 2. Pour la Ligue 1, Cheikh Gueye de Teungueth FC est élu meilleur entraîneur par la Commission technique de la Ligue", a rappelé Pape Momar Lô.

Huit matchs sur 364 émaillés d'incidents majeurs

Faisant le bilan de la saison écroulée, il a précisé que la Commission de discipline de la LSFP a rendu 96 décisions dont 64 avaient trait à des cas de suspensions, d'interdictions de vestiaires, de stades ou de bancs de touche concernant des joueurs et officiels d'équipes.

"Sur les 364 matchs joués, nous avons identifié huit matchs qui ont été émaillés d'incidents majeurs", a-t-il dit.

A cela s'ajoutent trois décisions d'absences d'équipes constatées qui ont conduit à des forfaits, trois autres forfaits pour d'autres causes, une décision sans suite. "Treize autres décisions ont concerné des cas d'incidents pendant, avant ou après match", a-t-il détaillé.

"Il y a sept décisions sanctionnant les pratiques occultes et huit réclamations d'avant match. Pour ces réclamations, quatre ont concerné des cas de fraudes d'identité, un pour suspension non purgée, un pour défaut de qualification et un autre pour non-respect de la réglementation sur le contrat", a-t-il ajouté.

Une saison attractive

"La saison dernière, l'objectif de la Ligue était de démarrer le championnat le 28 octobre 2023 et de la terminer le 31 mai 2024. Mais il y a eu dix jours de décalage. Nous avons terminé le 12 juin 2024 pour diverses raisons. Nous sommes quand-même, satisfaits de la maîtrise du calendrier", a-t-il dit.

Selon lui, "l'attractivité du championnat national de Ligue 1 et Ligue 2 a été importante. En Ligue 1, il y a eu 182 915 spectateurs et 30534 en Ligue 2".