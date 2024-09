Sénégal: Le HCR à la recherche de près de 13 milliards de FCFA pour intensifier la riposte au Mpox

Dakar — L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a exprimé, mercredi, un besoin de financement en urgence de 21,4 millions de dollars soit près de 13 milliards de francs CFA afin intensifier la riposte face à l'épidémie de Mpox (variole du singe) dans les pays touchés en Afrique.

"Cette nouvelle épidémie de Mpox met en danger les populations les plus vulnérables, parmi lesquelles les réfugiés et les communautés déplacées de force", a déclaré Allen Maina, responsable de la santé publique au HCR dans un communiqué.

Cet appel de fonds vise à soutenir 9,9 millions de personnes déplacées de force ainsi qu'aux communautés qui les accueillent dans 35 pays d'Afrique.

Selon lui, "ces personnes vivent souvent dans des abris surpeuplés où elles n'ont pas accès à l'eau potable, au savon et à des aliments nutritifs. Pour les réfugiés et les membres des communautés déplacées, qui sont déjà confrontés à d'énormes difficultés d'accès aux soins de santé, ces conditions de vie les exposent à un risque plus élevé et les empêchent de se prémunir contre la maladie".

M. Maina a réaffirmé l'engagement du HCR à accompagner les gouvernements à renforcer leurs services de santé afin de pouvoir apporter une réponse efficace à cette épidémie qui a touchée plus de 20.000 cas suspects en Afrique depuis le début de l'année 2024.

"Il faut un financement soutenu pour renforcer les systèmes de santé, les infrastructures d'eau et d'assainissement et d'autres services, afin d'assurer leur résilience aujourd'hui et à l'avenir", a avancé le responsable de la santé publique au HCR.

Au moins 88 cas de Mpox ont été signalés parmi les réfugiés en Afrique, dont 68 en RDC, le pays qui a enregistré le plus grand nombre de cas dans le monde.