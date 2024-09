La Chambre de commerce et d'industrie du Togo (CCIT) et la China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronics Products (CCCME) ont conclu la semaine dernière un pro-tocole d'accord, indique L'Economiste paru jeudi.

Un accord similaire a été signé avec la China Africa Business Council (CABC), une institution qui regroupe plus de 3000 sociétés.

Ces collaborations devraient permettre à la CCIT de booster les exportations togolaises vers le vaste marché chinois.