Togo: Lutter contre la falsification de documents officiels

La vérification de l'authenticité des documents officiels tels que les diplômes, les attestations ou encore les documents administratifs est devenue un véritable casse-tête au Togo.

De nombreuses entreprises et institutions se retrouvent confrontées à des situations où des individus utilisent de faux documents pour accéder à des services ou à des opportunités, sans qu'il soit possible de détecter rapidement la fraude.

Cette problématique, de plus en plus préoccupante, nuit gravement à la crédibilité des institutions et à l'intégrité du système administratif.

Pour répondre à cette situation, le ministère de l'Économie numérique et de la Transformation digitale a décidé de mettre en place une application mobile dénommée Gouv Check, qui permet une vérification simple, rapide et efficace de l'authenticité des pièces officielles.

Conçue pour renforcer la sécurité administrative, l'appli fournit une réponse immédiate au problème de la falsification.

Les documents concernés par cette nouvelle technologie incluent, entre autres, les certificats de naissance, les permis de conduire, les attestations de travail, ainsi que les diplômes.

Cette initiative s'inscrit dans une dynamique plus large de digitalisation des services publics au Togo.

En renforçant la transparence et la sécurité, elle contribue également à améliorer la rapidité des processus administratifs et à limiter les interventions humaines dans la vérification des documents. Gouv Check représente ainsi un pas important vers une administration plus moderne et efficace, capable de répondre aux défis de la numérisation tout en protégeant l'intégrité des documents officiels.