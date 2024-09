Tunisie: Présidentielle 2024 - L'ISIE publie les procédés de contrôle des outils de la propagande électorale

Tunis — L'Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) a publié, jeudi, un communiqué fixant les mécanismes et procédures relatives au suivi et au contrôle des outils de la propagande électronique (sites web et réseaux sociaux...) et de promotion publicitaire et insisté sur le respect des principes et règles de la campagne électorale.

La campagne électorale pour la présidentielle du 6 octobre a commencé ce jeudi à l'étranger. En Tunisie, elle débutera samedi 14 septembre, conformément au calendrier électoral.

Elle a appelé les candidats à la présidentielle à fournir à l'instance, avant le début de la campagne, la liste des sites électroniques, les comptes et pages (sur les réseaux sociaux) ainsi que les outils et supports publicitaires qu'ils comptent utiliser lors de la campagne électorale.

L'instance a, dans ce contexte, invité les candidats à signaler toute propagande publiée à leur insu sur des comptes et profils qui ne leur appartiennent pas.

L'instance a, par ailleurs, publié le formulaire de déclaration des sites et outils électroniques et des pages et profils sur les réseaux sociaux que les candidats comptent utiliser lors de la campagne électorale.